Die Leiterinnen des Braunschweig International Film Festival: "Wir wollen alle abholen"

Heute startet die 36. Ausgabe des Filmfestivals in Braunschweig - ein Traditionsfestival. Seine beiden Macherinnen, Karina Gauerhof und Anke Hagenbüchner-Sobiech, erzählen, wie sie den Spagat zwischen Tradition und Blick nach vorn schaffen wollen.

Was macht das Braunschweig International Film Festival zu einer eigenen Marke?

KARINA GAUERHOF: Eine Besonderheit ist die traditionelle Nähe zur Musik. Seit 20 Jahren beginnt das Festival alljährlich mit einem großen Filmkonzert, in Kooperation mit dem Staatsorchester Braunschweig. In diesem Jahr wird es zum Auftakt eine Vorführung des Harold-Lloyd-Klassikers "Safety Last!" begleiten. Den Musikgedanken wollen wir aufrechterhalten. Weil uns aber auch das Sounddesign sehr am Herzen liegt, freuen wir uns, für eine Mitternachtsreihe den britischen Filmemacher Peter Strickland willkommen zu heißen, in dessen Filmen die Tonebene stets eine besondere Rolle spielt. Im letzten Jahr waren wir angesichts der Corona-Unwägbarkeiten und aufgrund der hohen Kosten noch sehr zurückhaltend, aber künftig wollen wir verstärkt auch neue, ungewöhnlichere Konzertformate einbringen, um auf diese Weise auch das junge Publikum für das Festival und die Konzertformate zu begeistern. Neben der Musik liegt uns beim BIFF der europäische Nachwuchs sehr am Herzen - unter anderem auch weil wir Creative-Europe-MEDIA-gefördert sind. Sieben unserer zehn Preise richten sich ganz ausdrücklich an den Filmnachwuchs.

ANKE HAGENBÜCHNER-SOBIECH: Wir verstehen uns als Publikumsfestival, das muss man ganz klar sagen. Wir wollen die Menschen in der Stadt erreichen, danach richtet sich unser Programm aus, wobei uns die künstlerischen Aspekte natürlich ebenso am Herzen liegen. Von organisatorischer Seite lässt sich anmerken, dass hinter dem Braunschweig International Film Festival ein Verein steht, der aus rund 40 Mitgliedern besteht und uns vor wie während des Festivals stark unterstützt. Dazu gehört das Sichten von Filmen bei mehr als 1000 Einreichungen, Verfassen von Texten, Moderation von Vorführungen, Betreuung von Gästen.

Sie sind beide relativ neu in der Führungsposition des BIFF - Frau Gauerhof seit Februar 2021, Frau Hagenbüchner-Sobiech seit August 2021. Wie gelingt der Spagat, einerseits den traditionellen Elementen des Festivals zu entsprechen, andererseits den Blick nach vorn zu richten?

KARINA GAUERHOF: Für Konstanz ist gesorgt durch die Organisationsstruktur als Verein, aber auch durch die gesetzten Reihen, die das Publikum kennt und schätzt. Gleichzeitig versuchen wir durch das Programmieren einzelner ungewöhnlicher Filme Akzente und neue Impulse zu setzen, auch wenn man weiß, dass diese dann nicht zu den typischen Crowdpleasern werden, wir aber glauben, dass es wichtig ist, sie zu zeigen. In diese Richtung wollen wir gerne noch stärker gehen, uns auch mehr trauen, z.B. auch durch Diskussionen zu kontroversen Themen, die an Filme im Programm anknüpfen. Uns ist Dialog wichtig, wir wollen Diskurs, wir wollen das Publikum mehr involvieren. In diesem Jahr beschäftigen wir uns bspw. mit Themen wie Green Finance, queere Rollen im Film oder dem Male Gaze.

ANKE HAGENBÜCHNER-SOBIECH: Wir machen uns unsere gute Vernetzung in der Stadt zu Nutze, wagen den Blick über den Tellerrand mit den angesprochenen Gesprächen, aber auch Kunstausstellungen und anderen Kooperationen mit Kulturinstitutionen. Braunschweig ist eine sehr kulturelle Stadt, neben dem Staatstheater gibt es viele Museen und andere Einrichtungen, aber auch Clubs, die wir ebenfalls einbinden wollen in unsere Aktivitäten und für Screenings nutzen wollen. Unterjährig versuchen wir ebenfalls, unsere Präsenz in der Stadt und der Region zu verstärken. Wir wollen auch unterjährig präsenter sein und uns noch stärker in das kulturelle Gefüge der Region einbringen.

Welche Rolle spielt das Festival für die Stadt?

KARINA GAUERHOF: Eine große Rolle. Über die kulturelle Bedeutung hinaus sind wir auch ein wirtschaftlicher und touristischer Faktor. Weil wir Nordmedia-gefördert sind, gibt es entsprechende Auflagen, Geld in Niedersachen auszugeben. Hotels und Gastronomie in der Stadt profitieren vom Festival. Braunschweig mag nicht als Weltstadt gelten, aber unsere Gäste sind doch immer wieder erstaunt, wie ungewöhnlich schön es hier ist. Es ist ein toller Treff, weil die Stadt sehr fußläufig ist und die Chancen sehr hoch sind, dass man sich immer wieder trifft. Im gesellschaftlichen Gefüge der Stadt ist das Festival als Pflichttermin absolut gesetzt.

Wie groß ist der Zuspruch?

ANKE HAGENBÜCHNER-SOBIECH: Im letzten regulären Festivaljahr vor Corona, 2019, hatten wir 27.500 Besucher, auf dem Höhepunkt der Coronapandemie im vergangenen Jahr konnten wir inklusive Online-Screenings etwa die Hälfte generieren. In diesem Jahr wollen wir wieder deutlich zulegen, auch wenn es nicht realistisch erscheint, jetzt schon wieder an die Vor-Corona-Zahlen heranzureichen. Wir haben traditionell ein älteres Bildungsbürgerpublikum, arbeiten aber intensiv daran, mit unserem Angebot auch eine jüngere Schicht zu begeistern. Wir machen Studenten gute Angebote bspw. mit einer Studi-Flat, organisieren Schulscreenings und programmieren Kinderfilme. Außerdem liegt uns die Filmvermittlung sehr am Herzen. Wir wollen als Festival offen sein, wir konzentrieren uns nicht auf bestimmte Filmformen oder Genres. Wir wollen alle abholen. Das ist das Ziel.

Volkswagen Financial Services ist Ihr Hauptsponsor und hat durch sein Engagement in diesem Jahr eine Rekordsumme für die diversen Preise, die Sie am Ende des Festivals vergeben, ermöglicht - 67.000 Euro. Welche Rolle spielt der Hauptsponsor beim Braunschweig International Film Festival?

ANKE HAGENBÜCHNER-SOBIECH: Mit VWFS haben wir einen sehr engagierten und langjährigen Hauptsponsoren an unserer Seite. Durch das erhöhte und nun auch auf zwei Jahre verlängerte Sponsoring gibt uns das mehr Planungssicherheit, die uns in diesen schwierigen Zeiten etwas durchatmen lässt. Ohne die Unterstützung von Partnern wie Volkswagen Financial Services - und auch unzähligen weiteren Förderern und Sponsoren wie etwa der nordmedia, das Land Niedersachsen und die Stadt Braunschweig - könnte das Festival heute unmöglich mit einer derartigen Vielzahl an Filmreihen, Preisen oder auch international bekannten Gästen aufwarten.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.