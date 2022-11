Kinocharts USA: Triple für "Black Adam"

Auch an seinem dritten Wochenende, an dem er im Vergleich zum Vorwochenende nur ein Drittel eingebüßt hat, hat "Black Adam" Platz eins der US-Kinocharts belegt.

Bevor am kommenden Wochenende mit dem Start von "Black Panther: Wakanda Forever" die Karten auch in den US-Kinos wieder neu gemischt werden, konnte Black Adam" zum zweiten Mal in Folge Platz eins der Kinocharts verteidigen. Die DC-Comic-Verfilmung mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle büßte im Vergleich zum Vorwochenende nur rund ein Drittel ein, belegte mit 18,5 Mio. Dollar erneut Platz eins und steht insgesamt bei 137,4 Mio. Dollar.

Auf der Zwei folgt die Anime-Verfilmung One Piece Film: Red", die es an ihrem Startwochenende auf 9,47 Mio. Dollar brachte. Lediglich 14 Prozent im Vergleich zum Vorwochenende büßte auf der Drei Ticket ins Paradies" ein, der in den USA nach seinem dritten Wochenende insgesamt bei 46,7 Mio. Dollar steht.

Auf vier Mio. Dollar brachte es am vergangenen Wochenende der Viertplatzierte der US-Kinocharts, Smile - Siehst du es auch?", der in den USA mit 99,1 Mio. Dollar an der 100-Mio.-Dollar-Marke kratzt und weltweit mit 202,9 Mio. Dollar die 200-Mio.-Dollar-Marke geknackt hat.

Knapp dahinter auf Platz fünf der US-Kinocharts landete The Devil's Light", der sein zweites Wochenende mit 3,9 Mio. Dollar beschloss und damit bei 13,6 Mio. Dollar steht.