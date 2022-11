Nachhaltiger Concessions-Verkauf

Mit Beginn des kommenden Jahres tritt unter anderem für Kinos eine Mehrwegangebotspflicht in Kraft. In den von Meinolf und Anja Thies sowie Lutz Nennmann betriebenen Kinos konnte der entsprechende Umstellungsprozess nun schon zu Beginn dieses Monats abgeschlossen werden - womit man nach eigenen Angaben den Concessions-Verkauf an der Theke nun komplett nachhaltig gestaltet. Denn schon 2020 hatten die drei Geschäftsführer in Zusammenarbeit mit PCO alle sechs Kinobetriebe mit recyclefähigen Umverpackungen für sämtliche Popcorn- und Nachogrößen ausgestattet.

"Schon zu Jahresbeginn verfolgten wir das Ziel, weit vor dem gesetzlich geforderten Termin zum Jahreswechsel auch den letzten Schritt zu 100 Prozent Nachhaltigkeit beim Thekenverkauf erledigt zu haben und unseren Getränkeausschank vollständig auf Mehrweg umzustellen", führt Lutz Nennmann aus.

PCO ist nun auch der Partner, den man sich für die - "überaus pünktliche", so Anja Thies - Umstellung auf das Mehrwegsystem für Becher gesucht hat. Dabei setzt man auf Motive im eigenen "Look & Feel" - "nicht zu chic, damit die meisten lange bei uns bleiben und vielfach genutzt werden, aber mit einer witzig geschriebenen 'Kurzanleitung' bedruckt, was der Gast mit dem leeren Becher nach Filmende bitte tun soll", erläutert Meinolf Thies. Diese (ungewöhnliche) Informationsquelle wird "bis auf Weiteres" mit Marketingmotiven über alle Kanäle und einem Leinwandmotiv vor allen Kinovorstellungen ergänzt

Auch beim Rest des Thekenangebots achtet man auf konsequente Fortführung des eingeschlagenen Weges: So kommen parallel zum Start der Mehrwegbecher nun auch Mehrweg-Trinkhalme zum Einsatz, die man über ein süddeutsches Start-Up beziehe und die - da sind sich die Geschäftsführer einig - wieder ein Geschmackserlebnis auf dem früheren Level erlauben.

"Wir sind stolz, noch vor 'Black Panther' zu den ersten Kinogroßbetrieben zu gehören, die an der Theke komplett nachhaltig agieren. Es wird sicher spannend, mit unseren Kinoleitungen die ersten Erfahrungen bezüglich Rücknahmestellen, operative Spüllogistik und Kundenecho auszutauschen und dort, wo es gegebenenfalls notwendig ist, etwas Finetuning vorzunehmen", so die drei Geschäftsführer.