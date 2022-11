Ehrung für Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds

Ryan Reynolds wird bei der Verleihung der People's Choice Awards am 6. Dezember mit dem People's Icon Award ausgezeichnet.

"In all seinen Unternehmungen - ob beim Schauspielern, Produzieren, Marketing oder anderem Geschäftlichem - hat Ryan Reynolds eine einzigartige Fähigkeit, Freude zu schaffen und sich auf authentische Weise mit dem Publikum zu verbinden. Über die Jahre hat er viel Lob bekommen, aber es sind diese charakteristischen Qualitäten, die ihn so beliebt machen. Wir können es nicht erwarten, Ryan bei der diesjährigen Preisverleihung mit dem People's Icon Award auszuzeichnen", erklärt Cassandra Tryon, Senior VP Entertainment Live Events bei NBCUniversal Television and Streaming.

In den deutschen Kinos war Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds zuletzt im vergangenen Sommer in Killer's Bodyguard 2" zu sehen gewesen. Sein jüngster Film The Adam Project" ist die Nummer vier der meistgesehenen englischsprachigen Netflixfilme aller Zeiten. Ab 18. November wird Ryan Reynolds an der Seite von Will Ferrell und Octavia Spencer in Spirited" bei AppleTV+ zu sehen sein.

Weitere Informationen zu den People's Choice Awards, deren Verleihung am 6. Dezember zeitgleich bei E! und NBC übertragen wird, unter www.votepca.com.