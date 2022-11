US-Produzenten ehren Pamela Abdy und Michael De Luca

Pamela Abdy und Michael De Luca, die seit Anfang Juni gemeinsam an der Spitze der Warner Bros Pictures Group stehen, werden bei der 34. Verleihung der PGA Awards am 25. Februar 2023 mit dem Milestone Award geehrt. Mit dieser, ihrer höchsten Auszeichnung ehrt die Producers Guild of America eine Einzelperson oder ein Team, die/das einen historischen Beitrag zur Unterhaltungsbranche geleistet hat.

"Michael und Pam sind ein unglaubliches Team, das sich als zuverlässige kreative Produzenten als auch als erfolgreiche Studioleiter hervortut. Als Produzenten sind sie jeweils für einige der gefeiertsten und einprägsamsten Filme des 21. Jahrhunderts verantwortlich. Zusammen, haben ihr Instinkt und ihr Talent, Filme mit mittlerem Budget zu produzieren, bewiesen, dass auch diese Filme ein größeres Kinopublikum anlocken können. Sie haben diese Auszeichnung so verdient, dass wir es gar nicht abwarten, sie zu ehren", erklärten die PGA-Präsidenten Stephanie Allain und Donald De Line in einem gemeinsamen Statement.

Pamela Abdy und Michael De Luca betonen: "Wir sind so dankbar und demütig für diese Ehrung. Wir wollen uns bei Stephanie, Donald und jedem Mitglied unserer wertvollen Familie bei der Producers Guild of America, einer Organisation, vor der wir die höchste Achtung haben für ihre unermüdliche Arbeit zum Erhalt des Wesentlichen, was es bedeutet, ein Produzent zu sein, bedanken. Wir sind aber im Speziellen all den Filmemachern und Geschichtenerzählern dankbar, die uns über die Jahre hinweg erlaubt haben, Teil ihrer künstlerischen Reise zu sein. Ohne jeden einzelnen von ihren wären wir nicht hier."