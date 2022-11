VoD-Charts: "Im Westen nichts Neues" trotzt Serien-Übermacht

In den deutschen VoD-Charts hat der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" nur knapp die Spitze verpasst. Der Streamingdienst Netflix ist generell gut in der Top Ten vertreten.

Am Dienstag berichtete Blickpunkt:Film bereits von der weltweiten Resonanz, die aktuell der deutschen Netflix-Neuverfilmung "Im Westen nichts Neues" zufließt. Dass der Antikriegsfilm aktuell auch die deutsche Netflix-Nummer-eins ist, unterstreichen nun die deutschen VoD-Charts von Goldmedia. Dort haben es gewöhnlich Filme schwerer als Serien, weil die einzelnen Episoden mehr Kontakte bringen. Aber "Im Westen nichts Neues" steigt auch hier auf Platz drei mit 2,77 Millionen Views ein.

Das sind nur 130.000 Kontakte weniger, als die aktuelle Nummer eins, die ebenfalls auf Netflix neugestartete Horror-Serie "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities" mit 2,9 Millionen. In der weiteren Top Ten befinden sich diverse Evergreens wie "The Blacklist" (2,84 Mio.), "The Walking Dead" (2,72 Mio.) oder "The Big Bang Theory" (2,57 Mio.).

Die deutsche Top Ten ist auch wieder sehr Netflix-lastig: "Dahmer" auf Platz sieben, "The Good Nurse" auf Platz acht und "Manifest" auf Platz zehn. Das wird sich aber bald ändern, weil dann ganz neue und exklusive "Manifest"-Folgen auf dem Streamingdienst verfügbar sein werden.

Top Ten:

1. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities - 2,90 Mio.

2. The Blacklist - 2,84 Mio.

3. Im Westen nichts Neues - 2,77 Mio.

4. The Walking Dead - 2,72 Mio.

5. Peripherie - 2,58 Mio.

6. The Big Bang Theory - 2,57 Mio.

7. Dahmer - 2,36 Mio.

8. The Good Nurse - 2,01 Mio.

9. The Bastard Son & the Devil Himself - 1,86 Mio.

10. Manifest - 1,75 Mio.

Quelle: vod-ratings.com