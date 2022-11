K-Motion setzt auf TrailerApp

Unter anderem das Cinecitta, die Häuser der Familie Lochmann oder die Astor-Kinos von Hans-Joachim Flebbe arbeiten bereits mit Trailerdata zusammen, nun kam mit der K-Motion-Gruppe ein wichtiger Partner für die 2019 eingeführte TrailerApp hinzu.

Die TrailerApp bietet Filmfans eine aktuelle Übersicht über alle kommenden Kinostarts, inklusive Kurzinhalt und Trailer sowie bundesweite Spielplänen und direkte Links zu den Online-Ticket-Shops aller Kinos. Die "Merken-Funktion" speichert individuell die Filmfavoriten und erinnert automatisch per Push-Nachricht, sobald der entsprechende Film im Kino startet. Partner-Kinos können dabei einen besonderen Service bieten: TrailerApp-Nutzer:innen erhalten nach dem Besuch einer Vorstellung eine Push-Nachricht auf ihr Handy, die eine Übersicht der vor dem Hauptfilm gezeigten Trailer anzeigt.

"Wir haben uns entschieden, TrailerApp in all unseren Häusern einzusetzen, weil wir unseren Besuchern diesen praktischen Service bieten wollen. Die App ist ein hilfreiches Tool, um unsere Gäste immer aktuell auf dem Laufenden zu halten und durch die personalisierten Erinnerungen inklusive Link zum Online-Ticket-Shop, den Kinobesuch so einfach wie möglich zu gestalten", so Mathias Kemme, Geschäftsführer der K-Motion Kino-Gruppe.

"Der Einsatz der Beacon-Technologie macht's möglich: TrailerApp Premium Kinos sind in jedem Saal mit Beacons ausgestattet, die die Anwesenheit der Besucher erfassen und so das Trailer-Programm zuordnen können", erklärt Trailerdata-CEO Katja Struwe. "TrailerApp ist nur eines von mehreren Tools der Trailerdata, das Herzstück ist die Marktforschungsdatenbank, die die Präferenzen der Kinobesucher analysiert und auswertet und so Prognosen zu Zielgruppen und Performance von Kinofilmen vor Kinostart bietet. Trotz der schwierigen Situation der Kinos während und auch nach der Pandemie haben wir aktuell ca. 25.000 aktive TrailerApp-User."