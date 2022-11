Netflix-Sparabo gestartet

Netflix hat wie angekündigt am 3. November in etwa ein Dutzend Ländern seinen neuen Basistarif mit Werbung gestartet. Auch in Deutschland

Mittlerweile ist der neue Netflix-Basistarif mit Werbung auch in Deutschland freigeschaltet. Hierzulande beträgt die Monatsgebühr 4,99 Euro. In den USA kostet sie 6,99 Dollar. Die neue Tarifebene "Basis-Abo mit Werbung" ("Basic with Ads") zeigt Inhalte mit einer auf 720p/HD begrenzten Videoauflösung, durchschnittlich vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde und bietet keine Möglichkeit zum Herunterladen von Titeln. Eine, so Netflix zur Ankündigung vor einigen Wochen, begrenzte Anzahl von Filmen und Serien wird aufgrund von Lizenzbeschränkungen nicht verfügbar sein.

Der Monatspreis für das "alte" Basis-Angebot ohne Werbung beträgt 7,99 Euro, der Standard-Tarif 12,99 Euro mit einer Auflösung von 1080p.

Mitbewerber Disney+ wird sein werbefinanzierte SVoD-Angebot für 6,99 Dollar am 8. Dezember auf den Markt bringen.

Netflix hatte seinen Einstieg in werbeunterstütztes Streaming erst im April 2022 angekündigt und war danach eine Kooperation mit Microsoft eingegangen. Dass der Launch noch 2022 stattfinden würde, stand seitens Netflix zunächst nicht zur Debatte.

Investoren und Analysten erhoffen oder erwarten einen höheren Umsatz, obwohl der Durchschnittsumsatz pro Kunde künftig geringer ausfallen könnte. Aufgrund des neuen Tarifs wird Netflix ab Q2 2023 keine Prognosen mehr für die Zahl der Abonnenten abgeben, sondern sich auf andere Kennziffern in den Vordergrund stellen.