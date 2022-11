Michael Ivert: "Synchron-Gewerbe ist hochkompetitiver Markt"

Michael Ivert ist mit seiner The PIX Factory bei den Münchner GLS Studios eingestiegen und berichtet erstmals ausführlich, weshalb das Traditionsunternehmen auch klassische Synchron-Tätigkeiten durchführt.

Zu Ihrem Hintergrund: Was geschah nach Ihrem Ausstieg als Chef von Concorde Home Entertainment?

MICHAEL IVERT: Nach 20 erlebnisreichen Jahren im Dienste der Tele München Gruppe und der Geschäftsführung von Concorde Home Entertainment stellte sich für mich nach der Übernahme durch die Leonine 2019 natürlich schon die Frage, entweder gleiches in einem anderen Medienunternehmen in ähnlicher Anstellung zu tun oder mich doch nochmal zu verselbständigen und auf eigene Rechnung verantwortlich zu sein. Anfang 2020 habe ich daraufhin dann die Lizenz- und Vertriebsfirma The PIX Factory gegründet. Als erste Amtshandlung bin ich eine beratende Partnerschaft mit meinem langjährigen Freund und früheren Tele München-Geschäftsführer Bernd Schlötterer, der mit seiner Firma Palatin Media seit vielen Jahren erfolgreich im internationalen Filmbusiness unterwegs ist, eingegangen. Seither betreut The PIX Factory für die Palatin Media im deutschsprachigen Raum (DACH) das physische und digitale (transactional) Home Entertainment Geschäft sowie berät und investiert in gemeinsame Filmakquisitionen.

Wie kamen Sie mit den GLS Studios in Berührung?

MICHAEL IVERT: Mit den GLS Studios habe ich schon während meiner Concorde-Zeit intensiv zusammengearbeitet, da hier viel Filmmaterial der Tele München/Concorde bearbeitet, aufbereitet und archiviert wurde. Ein Highlight der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Concorde/GLS war seinerzeit die 4K UHD Aufbereitung plus HDR-Grading von Marvels "Iron Man Trilogie" mit Robert Downey jr. Ebenso wurden hier einige Klassik-Musikproduktionen von Clasart Film für die Herausbringung auf DVD abgewickelt. GLS-Geschäftsführer Matthias Stiehler kenne ich daher schon eine lange Zeit und wir hatten bereits zu Beginn der Pandemie uns gemeinsam mit dem Gedanken beschäftigt, die Geschäftsfelder der GLS Studios strategisch zu erweitern, um mittelfristig für die wachsenden Anforderungen bei Lokalisierungen im deutschsprachigen Vertonungsmarkt gerüstet zu sein. Um diesem dringlichen Vorhaben das nötige Vertrauen auszudrücken, hat sich The PIX Factory vergangenen Juli mit einem signifikanten Anteil an den GLS Studios beteiligt. Die GLS Studios feiern übrigens im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Firmenjubiläum!

Was ist die Kernkompetenz von GLS?

MICHAEL IVERT: Grundsätzlich die Bild- und Tonbearbeitung von Film- und Musikproduktionen. Die allgemeinen Serviceleistungen beinhalten die digitale Bild- und Tonkorrektur, Menüerstellung für DVDs und Blu-rays, also das gesamte Disc-Authoring. Grading, 2K/4K-Upscaling, Umsetzung von High Defintion Range für kontrastreichere Farben sowie das Digitales Archivmanagement. In den letzten paar Jahren hat sich dazu das Erstellen barrierefreier Fassungen für Seh- und Hörgeschädigte zu einem wachsenden Kompetenzschwerpunkt für die GLS entwickelt. "Audiodescription" und "Close Captioning" sind hier die beiden Stichworte. Akustische Bildbeschreibung für Sehgeschädigte und visuelle Anzeigen für Hörgeschädigte sind zu einem wichtigen Geschäftsfeld für die GLS Studios geworden. Bei der Audiodeskription müssen originäre Dialogbücher erstellt bzw. geschrieben werden, wie überhaupt für diese Disziplin spezialisiertes und geschultes Personal eingesetzt werden muss. Eine klassisch ausgebildete Synchronstimme zum Beispiel ist nicht generell auch in der Lage, audiodeskriptive Texte einzusprechen, weil er/sie in der Regel eher gelernt intonieren. Für diese Art der Audiokommentierung braucht es ausgebildete ruhige, gleichbleibend sanfte Stimmen, damit die ur-eigentliche Filmatmosphäre nicht unterbrochen oder gestört wirkt. Im Übrigen ist die Umsetzung bzw. Herstellung barrierefreier Filmfassungen an die durch die FFA-Förderprogramme vorgegebenen Richtlinien pflichtgebunden.

Für klassische Synchronisation stand der Name GLS bisher nicht ...

MICHAEL IVERT: Richtig. Wir haben uns zunächst spezialisiert auf die Erstellung und Bearbeitung (Mischung) von VoiceOver-Fassungen für TV-Dokumentationen und Serienformaten, z.B. True-Crime-Formate. Dieses Konzept ist in der administrativen Vorbereitung (Dialogbuch) und Abwicklung (Regie & Aufnahmeleitung) dem Aufwand einer Synchro-Produktion ansatzweise ähnlich. Bei VoiceOver-Produktionen werden fremdsprachige Personen mit deutschen Stimmen überlegt. Also originale Tonaufnahmen mit einer oder mehreren deutschen Sprecherstimmen übersetzt. Das enorme Aufkommen der Streamingdienste, insbesondere der AVoD- und FAST-Channels, sorgen durch das große Volumen an benötigtem Content in diesem Segment für eine stark gestiegene Nachfrage innerhalb des Lokalisierungs-Handwerks.

Wie kam es dann doch zum Thema Lippensynchronität?

MICHAEL IVERT:: Das deutsche Synchron-Gewerbe ist ein hochkompetitiver Markt, der von langjährigen, hervorragenden Traditionsunternehmen bedient wird. Doch aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Synchronarbeiten, tat sich für die GLS ein Fenster auf. Die vorhandene technische Infrastruktur und räumlichen Gegebenheiten in den GLS Studios, vormals "Synchron 80", in München-Trudering sind beste Voraussetzungen, ebenfalls in diesem Dienstleistungsbereich aktiv zu sein. Wir verfügen über ausreichend Regieräume, Sprecherkabinen und haben Anbindung an das Glasfasernetz. Wir sind gut mit U- und S-Bahn zu erreichen und haben firmeneigene Parkplätze vor der Haustür. Nicht zu unterschätzen, wenn man dem Synchronteam eine angenehme Atmosphäre bieten will. Entscheidend ist allerdings die Qualität der Produktion, aber auch der Preis hierfür. Mit den "Großen" in der Branche wollen und können wir uns nicht messen. Aber darum geht es nicht. Wir sind bereit und bieten all denjenigen Produktionsfirmen die Möglichkeit an, Synchro-, VoiceOver - oder Audiodeskription-Aufträge mit unserem Autoren-Netzwerk und Stimmenpool in zuverlässiger Qualität bedienen zu können, wenn es bei anderen zu terminlichen Engpässen oder Ausfällen kommt. Lippensynchronität ist ein präzises Handwerk, das man nicht über Nacht lernt. Vor dem Hintergrund der GLS-Historie war dies für uns keine unlösbare Aufgabe.

Und wie ist der Stand der Dinge im Augenblick?

MICHAEL IVERT: Wir haben Mitte des Jahres bereits ein großvolumiges, renommiertes Serien-Projekt aus dem Animationsbereich lippensynchron umgesetzt. Aufgrund der gewonnenen Erfahrung und der positiven Resonanz können wir uns als zuverlässiges Synchronstudio bezeichnen.

GLS hat jetzt also einen Fuß in der Synchro-Tür?

MICHAEL IVERT: Wir wollen definitiv nichts überstürzen, denn Synchronisation ist ein aufwendiges und zeitintensives Geschäft. Kalkulation sowie personelle und technische Umsetzung, das bedarf kleinteiliger, zeitnaher Planung. Oft nichts für schwache Nerven. Und trotz unserer technischen Ausstattung und personellen Kapazität ist auch schnell einmal das umsetzbare Limit erreicht. Wenn die Studios für einen gewissen Zeitraum belegt sind, müssen neue Aufträge hinten angestellt werden. So haben wir kürzlich einen Synchro-Auftrag leider abgelehnt, da wir der zeitlichen Vorgabe des Auftraggebers nicht nachkommen konnten.

Von einer geschlossenen Gesellschaft kann also keine Rede sein?

MICHAEL IVERT: Dass Produzenten, Studios und Rechte-Inhaber mit einzelnen Synchronstudios über Jahre hinweg eng zusammenarbeiten, ist doch klar. Davon abgesehen: Trotz des hohen Bedarfs an Lokalisierungen gelten für uns keine anderen Spielregeln. Die erste Frage eines potenziellen Auftraggebers lautet immer: "Wie schnell könnt ihr das machen?" Wenn man für ein durchkalkuliertes Projekt mit allen Autoren- und Sprechergagen grünes Licht bekommen hat, sind wir ab dem Moment ausschließlich ein beauftragter Service Provider, von dem in der vertraglich vereinbarten Vorgabezeit eine technisch und inhaltlich saubere Synchro, VoiceOver oder barrierefreie Fassung zur Ablieferung erwartet wird.

Woran hakt es denn am ehesten?

MICHAEL IVERT: An einer Synchro sind viele Menschen beteiligt: Tonmeister, Aufnahmeleiter, Cutter, Regisseure und die Sprecher:innen natürlich. Als problematisch empfinde ich, dass wir derzeit zu wenig Dialogbuchautoren im Land haben, die einwandfrei von einer Fremdsprache ins Deutsche und in Takes übersetzen können. Deren Job funktioniert eben nicht mit einem Google-Translator, sondern bedarf einer Menge Feingefühl und intensiver Inhalte-Recherche. Das Dialogbuch ist der Leitfaden aller sich anschließenden Synchrontätigkeiten. Wenn es nicht richtig übersetzt und in Takes eingeteilt ist, wirkt es sich katastrophal auf Zeit und Produktionskosten aus. Insofern kann auch hier in der Synchronbranche von einem Fachkräftemangel gesprochen werden.

Wie wichtig ist Synchronisation in Deutschland?

MICHAEL IVERT: Obwohl viele Menschen gut bis sehr gut englisch verstehen und auch sprechen, wollen doch die meisten von ihnen einen Film aus verschiedensten Gründen zunächst in der synchronisierten Fassung sehen. Weil man einen Film mit der Familie schaut, weil man doch nicht alles ganz genau verstanden hat, weil die Chipstüte zu laut raschelt, weil weil weil....Deutsche Synchronisation ist Tradition und zugleich Bestandteil unserer Filmkultur. Und ich find es großartig, wie sehr wir diese Übersetzungstechnik seit 100 Jahren auf weltweit höchstem Niveau hegen und pflegen. Das bleibt auch so.

Das Gespräch führte Joerg Rumbucher

Anmerkug der Redaktion: Das Interview war Bestandteil des Schwerpunkt-Specials Synchronisation in BF 45.