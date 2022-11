Ausfallfonds I und II kurz vor Verlängerung in mehreren Bundesländern

Nachdem der bayerische Ministerrat schon Ende September die Verlängerung der Schutzdauer der Ausfallfonds I und II beschlossen hatte, steht ein entsprechender Schritt in weiteren Bundesländern "kurz vor dem Abschluss". Dies erklärte die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn gegenüber Blickpunkt: Film. Leider gibt es (erneut) einen Wermutstropfen.

Auch wenn das parlamentarische Verfahren noch nicht abgeschlossen ist und unter anderem die (berechtigte, Anm.d.Red.) Forderung der Grünen-Opposition im Landtag noch im Raum steht, die Schutzdauer auf das erste Quartal 2023 auszudehnen: Bayern hatte sich als erstes Bundesland schon Ende September mit einem entsprechenden Beschluss des Ministerrates öffentlich zu einer Verlängerung der Schutzdauer der Ausfallfonds I und II bekannt (wir berichteten), auch wenn man lediglich eine Frist bis Ende des Jahres (rückwirkend bis 1. Juli 2022) vorsieht. Damit folgt Bayern bislang nicht dem Beispiel des Bundes, der für den Ausfallfonds I die Schutzdauer bis 31. März 2023 verlängert hatte; am Ausfallfonds II ist der Bund nicht beteiligt.

Aus den anderen Bundesländern gab es bis dato noch keine offizielle Verlautbarung, auch wenn bekannt war, dass sich mehrere Bundesländer in der Prüfung einer entsprechenden Maßnahme befinden. Zu diesen Bundesländern zählt Hessen - und wie Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn nun in einem Interview mit Blickpunkt: Film (das Sie demnächst lesen können) verriet, steht Hessen "mit einigen anderen Bundesländern kurz vor dem Abschluss einer Verlängerung, mit der die Versorgungslücke ab 30. Juni 2022 geschlossen wird".

Der potenzielle Wermutstropfen kommt - wie schon in Bayern - bei der Frage des Zeitraums: Auf Nachfrage erklärte ein Pressesprecher der Ministerin, dass die Verlängerung der Ausfallfonds I und II "bis 31. Dezember 2022" geplant sei. Im Interview heißt es ergänzend noch wörtlich: "Der staatlich abgesicherte Ausfallfonds ist entstanden, weil die Versicherungswirtschaft durch den Pandemieausbruch überfordert war. Im nunmehr dritten Corona-Jahr ist es auch Aufgabe der Versicherungswirtschaft, eine tragfähige Lösung für zukünftige Herausforderungen zu finden."

Anmerken darf man, dass in Hessen (wie beispielsweise auch in NRW, das zu den im schriftlich geführten Interview nicht näher benannten Ländern zählen dürfte) eine schwarz-grüne Regierung im Amt ist, Angela Dorn selbst gehört Bündnis 90/Die Grünen an.

In Bayern hatte die film- und kulturpolitischen Sprecherin der Landtags-Grünen den bereits vor mehr als einem Monat erfolgten Beschluss des Ministerrates jedenfalls scharf kritisiert: "Es war ein langes und banges Warten, bis sich Bayern überhaupt bewegt hat. Eine Verlängerung des Ausfallfonds bis Ende des Jahres, wie derzeit vorgesehen, ist jedoch absolut ungenügend. Der Winter ist ja an Silvester nicht vorbei", so Sanne Kurz.

Und weiter: "Dass Bayern sich, trotz Dränges der Produzentenallianz, immer noch nicht zu einer Verlängerung über den 31. Dezember 2022 hinaus hat durchringen können, ist für die Betroffenen äußerst bitter. Für den Film- und Fernsehstandort Bayern ist eine Absicherung der Produktionen zwingend notwendig um ihn wettbewerbs- und funktionsfähig zu halten." Eine Botschaft, die offenbar durchaus nicht auf Bayern beschränkt bleiben muss.