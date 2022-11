Studiocanal bringt "African Queen" für einen Tag nochmal ins Kino

Im Rahmen seiner "Best of Cinema"-Reihe bringt Studiocanal den Filmklassiker mit Katharine Hepburn und Humphrey Bogart am 6. Dezember in einer restaurierten 4K-Fassung noch einmal in die Kinos.

Zum Abschluss der "Best of Cinema"-Reihe von Studiocanal für dieses Jahr steht einer der größten Filmklassiker auf dem Programm. Einer Unternehmensmitteilung zufolge wird am 6. Dezember African Queen" mit Katharine Hepburn und Humphrey Bogart in den Hauptrollen in einer restaurierten 4K-Fassung für einen Tag in den deutschen Kinos zu sehen.

Bogart war für seine Rolle des rauhbeinigen, trinkfesten Kapitäns Charlie Allnutdie in der während des Ersten Weltkrieg in Afrika spielenden Verfilmung eines Romans von C S Forester aus dem Jahr 1951 mit einem Oscar ausgezeichnet worden.

Im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe bringt Studiocanal in ca. 300 Kinos bundesweit am ersten Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens für einen Tag zurück auf die Leinwand.