Fragezeichen hinter Energiehilfen für Kultur

Mit dem Abschluss der gestrigen Beratungen des Bundeskanzlers mit den Regierungsspitzen der Länder steht fest: Den Anfang Oktober vorgelegten Empfehlungen der Expert:innen-Kommission Gas und Wärme zu Entlastungen von Verbrauchern und Unternehmen angesichts massiv gestiegener Energiepreise (wir berichteten) soll gefolgt werden. Einzelheiten zu den Plänen für eine Gaspreisbremse und eine Strompreisbremse sowie die Übernahme von im Dezember fällig werdenden Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme durch den Bund können Sie in dem Beschluss nachlesen.

Ein Punkt, der sofort ins Auge sticht: Alle drei letztgenannten Maßnahmen sind auf Verbraucher:innen und KMUs - kleine und mittlere Unternehmen - beschränkt. Darunter fallen nur Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, die gleichzeitig einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen dürfen (oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft). Das könnte etlicheUnternehmen aus dem Kulturbereich womöglich ausschließen, die auch nicht von der geplanten Gaspreisbremse für die (produzierende) Industrie erfasst werden.

Diese Beschränkung auf KMUs gilt auch für gesonderte Hilfen für Kultureinrichtungen aus Mitteln des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die im Rahmen einer Härtefallregelung ausgereicht werden sollen. Von den insgesamt bis zu zwölf Milliarden Euro, die als Unterstützung für Härtefälle zur Verfügung stehen sollen, ist eine Milliarde für die Kultur vorgesehen.

Inwieweit Unternehmen also tatsächlich an den geplanten Maßnahmen partizipieren können, hängt im Einzelfall davon ab, ob auf Einzeleinheiten abgestellt werden kann. Im Rahmen des Sonderfonds Kulturveranstaltungen war dies der Fall, dementsprechend könnte dies auch für die Härtefallmaßnahmen gelten, zumal die BKM gestern unter anderem erklärte: "Gemeinsam mit den Ländern und aufbauend auf den in den Covid-Hilfen beim Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen erprobten Strukturen, werden wir jetzt sehr rasch die Zielgruppen unserer Hilfe herausarbeiten und die verwaltungsmäßigen Verfahren festlegen. Dabei geht es uns besonders um den Erhalt von Kulturangeboten, die Kulturveranstalter, von Kinos über die Theater und Konzerte, aber auch um die Einrichtungen wie Museen, die in ihren Haushalten keine Mittel zur Bewältigung der Krise haben. "

Dabei folgt allerdings schon eine mögliche Einschränkung auf dem Fuß. Denn weiter erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (erneut): "Ich sage aber auch: Jeder muss einen Beitrag leisten und für die Einrichtungen des Bundes gilt, dass diese mit gutem Beispiel voran gehen und 20 Prozent ihres Energieverbrauchs einsparen sollen."

Auch wenn offen ist, inwieweit hier ein faktisches Kriterium geschaffen wird, "erinnerte" der Deutsche Kulturrat die BKM schon einmal vorsorglich daran, "dass Kultureinrichtungen vielfach gar nicht in der Lage sind, den von ihr vorgegebenen Beitrag zur Energieeinsparung zu erbringen, da oft über Jahrzehnte die notwendige energetische Sanierung der Kulturorte versäumt wurde". Und weiter: "Wir fordern deshalb, dass es zusätzlich zu dem jetzt beschlossenen Härtefonds für Kultureinrichtungen auch eine Investitionsförderung zur energetischen Sanierung von Kulturorten aufgelegt wird."

Ohnehin ist fraglich, ob angesichts der nun für Härtefälle vorgesehenen Milliarde tatsächlich von einem "guten Tag für die Kultur in Deutschland" die Rede sein kann, wie dies seitens der BKM formuliert wurde. Das hängt nicht zuletzt von der zentralen Frage nach der Herkunft der Mittel ab - denn sollte es sich (was der Fall zu sein scheint) dabei um die bereits vor geraumer Zeit angekündigten Hilfen über nicht-verbrauchte Mittel aus dem Sonderfonds Kulturveranstaltungen handeln, wäre diese Milliarde das unterste Ende dessen, was Roth noch vor rund zwei Wochen öffentlich in Aussicht gestellt hatte (wir berichteten), als sie von "mindestens" einer Milliarde sprach.

Eine entsprechende Anfrage an das Büro der BKM blieb - auch auf erneute Nachfrage - unbeantwortet. Der Deutsche Kulturrat jedenfalls geht offenbar davon aus, dass es sich genau so verhält. Denn dessen Geschäftsführer Olaf Zimmermann erklärte gewohnt diplomatisch: "Der Kampf der Kulturstaatsministerin mit dem Bundesfinanzminister war nicht einfach, deshalb ist die jetzt zur Verfügung stehende eine Milliarde Euro speziell für die Kultur als ein großer Erfolg zu bewerten, obwohl wir auf eine höhere Unterstützung gehofft hatten."

Unterdessen adressierte der HDF in einer ersten Stellungnahme vor allem das Problem des Adressatenkreises der Hilfen. So heißt es von der Vorstandsvorsitzenden Christine Berg: "Wir begrüßen die Ankündigung der BKM, den Kultureinrichtungen und somit auch den Kinos eine Milliarde Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Bewältigung der Energiekrise zur Verfügung zu stellen. Das ist eine große Hilfe für alle gebeutelten Kulturbetriebe im Land.

Für die Kinos ist es wichtig, dass grundsätzlich alle Häuser - und nicht nur die KMU's - antragsberechtigt sein werden, da die Energiethematik sie alle gleichermaßen betrifft. Außerdem wünschen wir uns eine schnelle und unbürokratische Antragstellung, denn die Reserven der Häuser sind nach der Pandemie weitgehend aufgebraucht."

Daran schließt sich eine Forderung an, die so (wenngleich auch allgemeiner) ebenso vom Deutschen Kulturrat erhoben wird: "Darüber hinaus benötigen wir noch ein langfristiges Investitionsprogramm, um den Investitionsstau in den Filmtheatern zu beseitigen und im Bereich Energieversorgung effizienter und unabhängiger zu werden. Nur so werden wir in der Lage sein, uns zukunftsfähig aufzustellen", heißt es seitens des HDF.

Der Kulturrat wiederum wirft noch ein Schlaglicht auf einen weiteren wichtigen Punkt: "Die Künstlerinnen und Künstler, die ebenso existenziell von der Energiekrise betroffen sind, werden keine unmittelbaren Nutznießer dieses Programmes sein. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jetzt die Länder mit eigenen Unterstützungsprogrammen für die Solo-Selbstständigen im Kulturbereich diese schmerzhafte Lücke schließen. Wir werden uns bei der anstehenden Konkretisierung der Hilfsmaßnahmen jetzt dafür einsetzen, dass unbürokratische Verteilwege unter Einbeziehung des Sachverstandes der Kulturverbände gefunden werden."