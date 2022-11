RTL+-Serie "Last X-Mas" startet im Adventskalender-Rhythmus

Jeden Tag eine neue Folge ist das Konzept der neuen RTL+-Serie "Last X-Mas" mit Paula Kalenberg in der Hauptrolle.

Als die deutschsprachige Adventskalender-Serie kündigt RTL+ sein neues Fiction-Format "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe" mit Paula Kalenberg in der Hauptrolle an. Das hängt auch damit zusammen, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Streaming-Plattform ab dem 1. Dezember bis zum 24. Dezember je eine neue Folge mit acht bis zwölf Minuten Lauflänge der Romantic Comedy sehen können, bis an Heiligabend das große Finale mit einer halbstündigen Episode aufwartet.

Die Handlung: Nathalie (Paula Kalenberg) ist am Boden zerstört, als sie am 1. Dezember von ihrem Verlobten (Tobias van Dieken) verlassen wird. Das kann sie ihrer Familie nicht erzählen - vor allem nicht ihrem kranken Opa Heinz (Achim Wolff), für den das bevorstehende Weihnachtsfest möglicherweise das letzte ist und der sich so darauf gefreut hat, an Heiligabend Nathalies Mann fürs Leben kennenzulernen. Also muss ein neuer Verlobter her! Von Tinder, von früher - von woher auch immer.

Gemeinsam mit Paula Kalenberg standen Victoria Trauttmansdorff, Ulrich Gebauer, Taneshia Abt, Tomer Lev Tov u.v.a. vor der Kamera. Die Serie entstand nach einem Konzept des Headautors Richard Kropf ("Kleo", "4 Blocks") für die Candy Shop GmbH, Firma des erfolgreichen Autoren-Trios HaRiBo (Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad) und wurde im Auftrag von RTL+ von Bantry Bay Productions GmbH produziert.