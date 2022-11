Jennifer Lawrence steigt aus AppleTV+-Serie "Bad Blood" aus

Jennifer Lawrence wird in der AppleTV+-Serie "Bad Blood" nicht wie geplant die Hauptrolle der Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes spielen. Die Begründung für den Ausstieg ist recht ungewöhnlich.

Die Begründung für ihren Ausstieg bei "Bad Blood" ist recht ungewöhnlich. Wie Lawrence gegenüber dem Blatt erklärte, habe sie Amanda Seyfried als Elizabeth Holmes in der Hulu-Miniserie "The Dropout" gesehen und sei davon so begeistert gewesen, dass sie selbst diese Rolle nicht mehr habe spielen wollen.

"Ich denke, sie war grandios. Es war für mich wie 'Yeah, wir müssen das nicht noch einmal tun'. Sie hat es gemacht", erklärte Lawrence gegenüber der New York Times.

"Bad Blood" wird inszeniert von Adam McKay. Wer nach Lawrence' Ausstieg die Hauptrolle der Gründerin des Biotech-Unternehmens Theranos, die im Januar 2022 wegen Betrugs verurteilt worden war, spielen wird, steht noch nicht fest.