Q3-Bilanz: Abonnentenanstieg bei Paramount+

Paramount+ beendete das dritte Quartal mit weltweit 46 Mio. Abonnenten, was einem Anstieg von mehr als 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Im Zuge seiner aktuellen Geschäftszahlen für das dritte Quartal meldete Paramount Global für seinen Streamingdienst Paramount+ einen Abonnentenstamm von 46 Mio. Im Vorjahreszeitraum kam der Dienst auf 25,5 Mio. zahlende Kunden. In Deutschland wird Paramount+ am 8. Dezember eingeführt. Das Unternehmen führt das Abonnentenwachstum auf den Launch in internationalen Märkten sowie dem Start der NFL-Saison, der UEFA Champions League und einer Partnerschaft mit Einzelhändler Walmart zurück. Auf internationaler Ebene zählten laut Paramount Global die Titel "Halo" und "Yellowstone" zu den wichtigsten Akquisitionsfaktoren für den Dienst.

Inklusive SkyShowtime und anderer SVoD-Angebote beendete das Medienunternehmen das dritte Quartal weltweit mit insgesamt 66,5 Mio. Direct-to-Consumer-Kunden; ein Anstieg von 42 Prozent gegenüber Q3 2021.

Die Gesamteinnahmen im Segment Direct-to-Consumer stiegen um 59 Prozent auf 863 Mio. Dollar (2021: 542 Mio. Dollar). Der Paramount+-Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 95 Prozent auf 708 Mio. Dollar.