TeleVisionale startet Black-Box-Reihe

Die Wettbewerbe des Film- und Serienfestivals werden von einem umfassenden Rahmenprogramm begleitet, darunter das tägliche Talk-Format "Black Box Baden-Baden", in dem es um Qualität in der Fiction geht.

Dass vom 21. bis 25. November in Baden-Baden die erste Ausgabe der TeleVisionale als neu konzipiertes Film- und Serienfestival über die Bühne geht, ist hinlänglich bekannt. Nun hat das Festival auch eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die das Wettbewerbsgeschehen während der Festivalwoche begleitet. Im täglichen Talk-Format "Black Box Baden-Baden" werden TV-Persönlichkeiten, die mit einer Produktion am Film- oder Serienwettbewerb teilnehmen in einem halbstündigen Gesoräch mit Moderatorin Lena Kettner im Spiegelsaal des Kurhaus Baden-Baden darüber diskutieren, was für sie Qualität in der Fiction bedeutet und was sie sich für die Zukunft wünschen.

Gesprächsparnter und -partnerinnen sind am 22. November Jan Josef Liefers, der mit seinem Regiedebüt Honecker und der Pastor" im Rennen um den Filmpreis antritt, und im Anschluss "Wannseekonferenz"-Regisseur Matti Geschonneck. Am 23. November bestreiten Corsage"-Regisseurin Marie Kreutzer - mit dem Landkrimi Vier" im Wettbewerb und Jens Christian Susa, Produzent des spektakulären "Tatort"-Finales für Meret Becker, "Das Mädchen, das allein nach Haus geht", die Gesprächsrunden. Am 24. November ist "Eldorado KaDeWe"-Regisseurin und -Koautorin Julia von Heinz mit von der Partie, am Abschlusstag heißen die Black-box-Gäste Michal Aviram Creatorin der Serie Munich Games" und Julia Jentsch, Hauptdarstellerin der nominierten Serie "Der Pass 2".

Komplettiert wird das Rahmenprogramm durch eine Podiumsdiskussion zum Thema "Was ist Qualität?" (25.11. von 16.45 bis 18 Uhr). Der prominent besetzten Runde gehören Alexander Bickel vom WDR, Hauke Bartel von RTL, Petra Hengge von Prime Video, Frank Jastfelder von Sky und Lisa Kreimeyer von Netflix an. Unter anderem soll beleuchtet werden, was die einzelnen Sender und Anbieter unter qualitativ hochwertigen Produktionen verstehen und worauf t bei der Auswahl und Umsetzung von Stoffen geachtet wird.?Im Anschluss erfolgt außerhalb des Wettbewerbs die Aufführung einer Folge der neuen Staffel von Babylon Berlin" gefolgt von einem Filmgespräch mit Regisseur Henk Handloegten, Schauspielerin Meret Becker und Choreographin Julia Fidel.

Die Teilnahme an der TeleVisionale ist kostenlos und erfordert lediglich eine schriftliche Anmeldung auf der Website des Festivals. So bekommt man auch Zutritt zur finalen Preisverleihung am Abend des 25. November und zu anschließenden Filmparty, bei der Schauspieler Adam Bousdoukos den DJ-Part übernimmt.