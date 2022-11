Bibiana Beglau in Jury für Braunschweiger Filmpreis

Das Braunschweig International Film Festival hat heute die Jurymitglieder für seine am kommenden Montag beginnende 36. Ausgabe bekannt gegeben.

Heimspiel für Bibiana Beglau. Wie das Braunschweig International Film Festival heute mitteilt, wird die in Braunschweig geborene Schauspielerin bei der am Montag beginnenden 36. Ausgabe in der Jury sitzen, die den Braunschweiger Filmpreis vergibt.

Über den Gewinner des mit 5.000 Euro dotierten Preises, den die Braunschweiger Filmfreunde seit 2018 für den besten deutschsprachigen Nachwuchsschauspieler vergeben, entscheiden außerdem Klaus Buhlmann, einer der Preisstifter, sowie Sabine Weimann vom Bundesverband Casting.

Das Braunschweig International Film Festival hat heute auch noch die Mitglieder aller anderen Festival-Jurys bekannt gegeben:

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES FILMPREIS (10.000 Euro)

Maik Schöttke, Verantwortlicher für das Mediacenter des Hauptsponsors Volkswagen Financial Services

Alik Shpilyuk, Künstlerischer Direktor der ukrainischen Filmakademie und Programmberater des Odesa International Film Festivals

Anna Kazejak, Mitglied der polnischen und der europäischen Filmakademie und Regisseurin des Films Fucking Bornholm", der in Braunschweig zu sehen sein wird

HEIMSPIEL PREIS für den besten Film mit regionalem Bezug (2.500 Euro)

Franziska Stünkel, Drehbuchautorin, Fotografin und Regisseurin

Cornelia Köhler, Autorin, Moderatorin und WIFT Germany Vorstandsmitglied

Anna Deileke, Veranstaltungsplanerin des Hallenbad Kulturzentrums in Wolfsburg.

GREEN HORIZONS AWARD für den besten Film der gleichnamigen Nachhaltigkeitsreihe

Natalie Lettenewitsch, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin mit Forschungsarbeit zum Naturdokumentarfilm

Prof. Dr.-Ing. Klaus Fricke, Leiter des Lehrstuhls für Abfall- und

Ressourcenwirtschaft an der TU Braunschweig und Mitglied des Ökoinstitut e.V.

María Vallecillos Soldado, Zuständige des Filmwettbewerb beim NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg.

QUEERER FILMPREIS "ECHT" (2.500 Euro)

Kai S Pieck, Regisseur und Autor und Initiator der Initiative Queer Media Society

Schauspielerin Nadine Wrietz

Robin Ivy Osterkamp Referent:in für trans* und nicht-binäre Themen in der Landesfachstelle Trans* des Queeren Netzwerk Niedersachsen.

DIE TILDA für den besten Film einer Regisseurin (5.000 Euro)

Prof. Dr. Sabine Brombach, Preisstifterin

Dr. Gabriele Heinen-Kljajic, Preisstifterin

Sophie Brakemeier, Filmkritikerin des feministischen Filmmagazins Filmlöwin Verena Gräfe-Höft, Produzentin und Gründerin von Junafilm und Mitbegründerin von WIFT Hamburg

DEUTSCH-FRANZÖSISCHER JUGENDPREIS KINEMA für den besten deutsch- oder französischsprachigen Film (2.500 Euro)

Regisseur und Juryvorsitzenden Gordian Maugg sowie sechs Schüler zwischen 16 und 18 Jahren aus der Normandie und Niedersachsen

Das 36. Braunschweig International Film Festival findet von 7. bis 13. November statt; die Preise werden am 12. November verliehen.