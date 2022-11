Alex Eslam: "'Souls' war mein Herzensprojekt"

Alex Eslam und sein Team haben mit der heute startenden Sky-Serie "Souls" einen großen Wurf auf mehreren Zeitebenen gewagt. Der Creator und Regisseur erzählt, wie er auf das Thema Seelenwanderung kam und was ihm die Preise bei Canneseries bedeuten.

Was stand bei der Ideenfindung für die Sky-Serie "Souls", bei der es u.a. um einen Jungen geht, der behauptet, der verstorbene Pilot aus einer abgestürzten Maschine zu sein, ganz am Anfang?

Vor ein paar Jahren zeigte mir Produzent Malte Can, mit dem ich auch meinen Abschlussfilm "Bissige Hunde" machte, eine Dokumentation über ein Dorf in der Türkei, in dem kleine Kinder behaupten, dass sie schon einmal gelebt hätten. Anders als in Deutschland, wo man vielleicht direkt zum Psychologen gegangen wäre, galt in diesem Dorf: Wenn ihr das sagt, dann ist das so. Wir trafen eins der Kinder von damals - heute 18 Jahre alt. Heute erzählt er niemandem mehr davon, weil er Angst hat, als Lügner abgestempelt zu werden. Ich fand auf der einen Seite diesen Gesellschaftsaspekt interessant. Auf der anderen Seite wollte ich daraus aber auch kein Crime-Story machen, in der sich der Junge nicht an seinen eigenen Mord erinnert und diesen dann aufklären muss. Es gab also nur die Idee vom Jungen, der behauptet, einmal jemand anderes gewesen zu sein. Vergleichbar mit einem glatten See, in den ich einen Stein schmeiße. Der Stein ist die Behauptung, dass der Junge sagt, in einem früheren Leben schon als Pilot gelebt zu haben. Die Wellen, die das schlägt - das ist die Serie. Je nachdem, ob die anderen Charaktere die Geschichte glauben, geraten sie in den Sog hinein. Die Spannung entsteht so viel mehr über die Figuren als über den Plot.

Sie sind Creator der Serie, die auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Gab es in der Entwicklung auch Momente, in denen Sie dachten, dass das jetzt zu komplex für das Publikum wird oder war das gerade der Anspruch?

Ich habe bei der Entwicklung der Serie gar nicht über Komplexität nachgedacht - auch aufgrund dessen, was es schon alles in der Serienwelt gibt. Das Publikum ist konditioniert, dass es auch mal komplexer sein kann. Relativ früh schrieb ich das Konzept mit den drei Zeitebenen, wo Anfang, Mitte und Ende klar waren. Ich hatte ein bisschen Angst, ob unsere Charaktere stark genug sind, damit das Publikum auch mitgeht, weil unsere Serie kein Thriller oder Crime ist, wo es immer mehr oder weniger ein Sicherheitsnetz gibt.

In den ersten Episoden hat man eine Ahnung, wohin die Reise geht, weiß aber noch nicht, wie die Figuren miteinander zusammenhängen. Wie schafft man die Balance und erzählerische Spannung, dass sich der Zuschauer trotzdem in sicherer Hand fühlt?

Ich hatte eine klare Vision, was die Serie sein sollte. Ich hatte super Autoren im Writers Room, mit denen ich einen sehr guten Dialog hatte. Covid-19 verzögerte unser Projekt, aber gab uns gleichzeitig etwas mehr Zeit für die Bücher. Ich finde, die Stoff-Entwicklung machte unsere Miniserie inhaltlich stimmig. Ich wollte zudem auch von Anfang eine Geschichte erzählen, die am Schluss zu Ende geht. Natürlich hat man offene Fragen, die dann aber eher philosophischer Natur sind.

Wie funktionierte der Writers Room? Wenn man den Namen Erol Yesilkaya auf der Liste liest, weiß man in Deutschland immer: Das wird mindestens interessant.

Ich wollte schon lange nach "Tatort: Das Nest" wieder mit Erol zusammenarbeiten. Er, Senad Halilbasic und Lisa van Brakel waren wirklich eine gute Mischung. Dass dort Leute sitzen, mit denen ich Ideen-Ping-Pong spielen kann. Ich hatte zwar einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Aber dafür, wie wir da hingekommen, war der Dialog im Writers Room unbezahlbar.

Wurden Figuren auf bestimmte Schauspieler geschrieben?

Nein, es war eher umgekehrt. Es gab einen langen Casting-Prozess, weil "Souls" und die Dialoge auf eine bestimmte Art und Weise geschrieben wurden. Es ging nicht nur darum, dem Text einen gewissen Rhythmus zu geben. Bei Julia Koschitz' Casting war es zum Beispiel unglaublich, weil dann außer Frage stand, dass sie die Figur spielen würde. Tatsächlich kam sie aber erst spät im Prozess dazu. Wir lasen viele andere Schauspielerinnen. Es passte nie so hundertprozentig. Bei Julia war es einfach klar, dass sie es ist. Bei Aleksandar Jovanovic war es ähnlich. "Souls" war mein Herzensprojekt. Ich bin so froh, dass ich es so machen durfte, wie es jetzt geworden ist. Ich hoffe, dass es sein Publikum bei Sky findet und das Menschen bereit sind, ihre Zeit zu investieren, weil sie auch belohnt werden.

"Souls" gewann im internationalen Wettbewerb von Canneseries gleich zwei Preise für Drehbuch und Musik. Was bedeutet dieser Ritterschlag?

Es war schon toll, dass wir dort überhaupt in den Wettbewerb eingeladen wurden. Ich flog mit meiner Frau Hanna Maria Heidrich, die auch bei zwei "Souls"-Episoden Regie führte, und unserem Sohn nach Cannes. Allein mit unserem Produktionsteam dort vor Ort gewesen zu sein und die ersten beiden Episoden im Palais zu sehen, machte mich rundum glücklich. Am nächsten Tag war die Preisverleihung. Wir bekamen vorab auch nicht bescheid gesagt, dass wir was gewinnen. Dann bekam Dascha Dauenhauer den Preis für die beste Musik. Und direkt der nächste Preis war für das beste Drehbuch. Das war schon surreal. Ich glaube, ich habe das auch nie so richtig begriffen. Man weiß, dass diese Preise die Serie nicht besser oder schlechter machen. Aber es ist schön zu sehen, dass wir die Serie auch international zeigten und das Ganze einen Effekt hatte.

Der Score von "Souls" ist sehr sphärisch und markant. Was war da die Idee?

Oftmals ist es so, dass es den Schnitt gibt und die Musik dann auf die Bilder komponiert wird. Aber Dascha und ich sprachen vor allem über den Klangraum. Die Frage war, wie man die richtige Instrumentierung für diese Seelen- und Weltraumthematik finden kann. Es ging auch darum, eine Weite in der Musik zu kreieren. Das war der längste Prozess, da die richtige Tonalität zu finden. Es ist dann eine Mischung aus Orgel, Synthesizer und klassischen Instrumenten geworden.

Mit Sky war das Ihre erste Zusammenarbeit. Wie lief das? Hat man sich da gegenseitig aneinander abgeschliffen?

Malte Cans Entdeckung des Dokumentarfilms war schon 2014. Dann spricht man viel und loggt das irgendwann als Projekt ein. Sky hat mich machen lassen. Ich schrieb den Piloten, um schon zeigen zu können, wie ich mir die Tonalität vorstellte. Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Lucia Vogdt mochten das und sind richtig mitgegangen. Alles, was an Feedback und Kritik kam, war immer im Rahmen, so wie es sein sollte. Das fand ich beachtlich.

Was waren denn Sky-Anmerkungen?

Wir kamen mit unserer Idee zu ihnen. Sie sahen die eigene Tonalität und Emotionalität des Projekts. Es hat sich nicht so - wie heute manchmal - nach dem Baukastenprinzip angefühlt, wo man fragt, für wen das jetzt hergestellt wird. Hier galt: Okay, die Geschichte will erzählt werden. Lasst uns mal gucken, dass wir das auf die Beine gestellt bekommen. Wir standen unter einem glücklichen Stern, dass das so funktionierte.

Die Preise für "Souls" gab es im Frühjahr. Warum kommt "Souls" jetzt erst im November heraus?

Im Sommer wäre es aufgrund der Tonalität schwieriger gewesen, solch eine Serie herauszubringen. Wir wurden gerade rechtzeitig für Cannes fertig. Dann ging auch der Ukrainekrieg los. In der Programmierung bei Sky verschoben sich dadurch Dinge, womit wir auch etwas weiter nach hinten geschoben wurden. Die Option waren Juni oder wir machen es richtig im November. Glücklicherweise haben sich alle dafür entschieden, noch etwas zu warten, weil es das wert ist. "Souls" ist eher eine Serie für Frühjahr, Herbst oder Winter, obwohl es bei uns am Ende auch Hoffnung gibt.

Von der formalen Strenge und der erzählerischen Komplexität erinnert "Souls" natürlich ein bisschen an "Dark". Gab es aber auch klassische Vorbilder, die Sie für die Serie im Hinterkopf hatten?

Wir waren mit unserer Serie bereits in der Entwicklung, als "Dark" rauskam. Aber ich fand das natürlich toll: Da wagte jemand, etwas komplex zu erzählen. Vom Geschmack her finde ich die erste Staffel bis heute eine der Serien, die beim World Building am vollendetsten geglückt ist. Ich mochte an "Dark" auch, dass die Showrunner damit eine Tür für alle Nachfolgenden aufmachten. Aber ich hatte bei "Souls" eher emotionale Inspirationen wie die Serien "The OA" oder "The Leftovers". Auch bei der ewig her scheinenden "Lost"-Serie fand ich damals die Emotionalität, die in diesem Thriller- und Mystery-Serie immer wieder hergestellt wurde, eine krasse Leistung.

Was planen Sie als nächstes Projekt?

Ich arbeite an einem Film, den ich schreibe. Parallel arbeite ich an einer eher kleinen, intimen Serie. Aber ich drehe auch für eine US-Serie zwei Episoden in Liverpool. Aber danach geht es wieder ans Schreiben. Eigentlich bin ich Regisseur und erst in zweiter Instanz Drehbuchautor. Aber es gibt nochmal eine andere Verbindung, wenn man auch den eigenen Stoff schreibt. Man kennt die Geschichte besser und sie geht einem auch näher.

Das Interview führte Michael Müller