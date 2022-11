Russo-Brüder benennen weitere Cast-Mitglieder für ihren nächsten Netflix-Film

Ende Juni haben Joe und Anthony Russo bekannt gegeben, dass sie auch ihren nächsten Film nach "The Gray Man", "The Electric State", für Netflix machen werden. Nun haben sie neben der bereits feststehenden Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown sowie Chris Pratt, Stanley Tucci und Jason Alexander mit Giancarlo Esposito, Ke Huy-Quan, Anthony Mackie und Billy Bob Thornton weitere (Voice-)Castmitglieder bekannt gegeben.

Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, spielt "The Electric State" Mitte der 1990er Jahre in einem retro-futuristischen Amerika. Millie Bobby Brown spielt darin eine junge Frau, die nach einem Bürgerkrieg zwischen Menschen und Robotern auf der Suche rach ihrem vermissten Bruder durch das Land reist. Hilfe bekommt sie dabei von einem von Chris Pratt gespielten Schmuggler, den sie unterwegs trifft, und einem von Ke Huy Quan gespielten Arzt. Giancarlo Esposito spielt den Gegenspieler von Brown, der einen Roboter, der ihr ebenfalls bei der Suche hilft - ihm leiht Anthony Mackie seine Stimme, während Billy Bob Thornton einen Roboter spricht, der in den Bürgerkrieg verwickelt ist - zerstören will.

Produziert wird der auf einem Buch von Simon Stalenhag basierende Film, zu dem Christopher Markus und Stephen McFeely das Drehbuch geschrieben haben, von den Russo-Brüdern zusammen mit dem Mitbegründer ihrer Firma AGBO, Mike Larocca, sowie Chris Castaldi und Patrick Newall

Die Produktion des Films hat bereits in Atlanta begonnen, die Premiere ist für 2024 geplant.

Unterdessen vermelden die Russos auch eine personelle Veränderung bei ihrer Firma AGBO: Angela Russo-Otstot wurde dort zum Chief Creative Officer ernannt. Die jüngste Schwester der Russo-Brüder war dort bisher als President of Creative tätig und wird auch weiterhin die Entwicklung aller AGBO-Produktionen verantworten. Künftig fallen aber auch die Bereiche Produktion und Marketing in ihren Zuständigkeitsbereich.