ARD-Chef Tom Buhrow hält Grundsatzrede ohne Denkverbote

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow fordert einen Runden Tisch in Deutschland, bei dem geklärt werden soll, was es an öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in zehn Jahren noch geben soll. Er ist gegen Denkverbote und spricht in seiner Grundsatzrede diverse Sparbereiche an.

In einer epischen Grundsatzrede, die der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow am Mittwochabend als Privatperson hielt, hat er vor dem Hintergrund der rbb-Krise die Grundsatzfrage gestellt, wieviel öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Bevölkerung noch will. Dabei sprach er unter anderem die Thematik in der ARD, bei der Landespolitik und den Lobbygruppen an, dass die Sparmaßnahmen nie im eigenen Bundesland, sondern immer bei den anderen gefordert würden.

Buhrow wiederum forderte einen Runden Tisch in Deutschland, "der die großen, grundsätzlichen Fragen beantwortet und befriedet für eine lange Zeit. Wir brauchen einen Generationenvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk." Es sei eine Illusion, nur in den Verwaltungen mit dem Sparen anzusetzen, und dann das Programm aber unangetastet zu lassen. "Wer den Rundfunkbeitrag wirklich senken will, der muss auch schmerzhafte Einschnitte in Kauf nehmen. Deutschland braucht einen starken gemeinnützigen Rundfunk, aber einen, der im 21. Jahrhundert angekommen ist."

Buhrows Eindruck ist es, dass Deutschland in zehn Jahren einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seinem heutigen Umfang nicht mehr über seinen Rundfunkbeitrag finanzieren will. Der ARD-Vorsitzende will einen Neuanfang ohne Denkverbote. Konkret heißt das bei ihm: Braucht Deutschland parallel zwei bundesweite, lineare Fernsehsender mit ARD und ZDF? Sollen Sie fusionieren? Was wird aus den regionalen Programmen?

Buhrow glaubt, wie er es vorher schon häufiger formuliert hat, im Jahr 2030 an eine einzige große, öffentlich-rechtliche Mediathek für non-lineare Inhalte, weil das die Nutzerinnen und Nutzer so wollten. "Weil wir nur gemeinsam so stark sein werden, dass wir Netflix und Co. die Stirn bieten können", erklärte er und sprach im selben Atemzug auch über ein bundesweites Radio, das man künftig über die ARD-Audiothek über den gesamten deutschsprachigen Raum ausdehnen könnte.

Bei Kürzung des Programms verwies Buhrow auch auf die Folge der wegfallenden Arbeitsplätze. "Nicht nur in den Sendern, sondern auch bei den Produktionsfirmen, die für uns Filme, Dokumentationen und mehr produzieren. Aufträge für freie Mitarbeiter würden wegfallen", sagte Buhrow.

"Lassen Sie mich zusammenfassen: Erstens: Wir müssen aus dem bisherigen System ausbrechen. Zweitens: Wir brauchen dafür einen Runden Tisch, der einen neuen Gesellschaftsvertrag ausarbeitet. Eine Art verfassungsgebende Versammlung für unseren neuen, gemeinnützigen Rundfunk. Drittens: Es darf an diesem Runden Tisch keine Tabus, keine Denkverbote geben. Viertens: Wenn wir uns über das Ziel einig sind, brauchen wir Zeit, um es zu erreichen. Und dann Verlässlichkeit und Sicherheit für mindestens eine Generation. Einen Generationenvertrag", schloss Buhrow seine Rede.