Spanischer Psychothriller "As bestas" räumt in Tokio ab

Rodrigo Sorogoyens Psychothriller As bestas", der im Cannes-Wettbewerb außer Konkurrenz seine Weltpremiere gefeiert hatte, ist beim Tokyo International Film Festival dreifach ausgezeichnet worden. Die Geschichte eines französischen Paares, das nach Spanien auswandert, um in Galizien einen Biobauernhof aufzumachen, dort aber von der Bevölkerung alles andere als willkommen geheißen wird, wurde mit dem Tokyo Grand Prix, Sorogoyen für die beste Regie und Denis Menochet als bester Darsteller ausgezeichnet.

Der Preis für die beste Darstellerin ging an Aline Kuppenheim für ihre Rolle in Manuela Martelli Drama "1976", mit dem Spezialpreis der Jury wurde Houman Seyedis "World War III", der den Hauptpreis der Venedig-Nebenreihe Orizzonti gewonnen hatte, ausgezeichnet, der Publikumspreis ging an Imaizumi Rikiyas "by the window".

Weitere Informationen zu den Tokio-Gewinnern unter 2022.tiff-jp.net.