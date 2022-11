Vor Übernahmeangebot? MFE stockt bei ProSiebenSat.1 weiter auf

Berlusconis Media for Europe (MFE) hat sich über Derivate weitere vier Prozent an ProSiebenSat1 gesichert. Laut eigenen Angaben am Mittwochabend hält das italienisch-spanische Medienunternehmen jetzt bis zu 29 Prozent der Anteile und 29,9 Prozent der Stimmrechte an dem deutschen Konzern. Das Bild verfestigt sich immer weiter, dass MFE so langsam ernst macht, was die Übernahmeambitionen angeht.

Denn mit 30 Prozent der Stimmrechte wäre ein Übernahmeangebot fällig. Der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 ist seit Anfang des Jahres auf Talfahrt, viel günstiger würde also die Situation nicht mehr für MFE. Aus Italien war man sehr einverstanden mit dem neuen Aufsichtsratschef Andreas Wiele, der vor Kurzem auch prompt CEO Rainer Beaujean entließ, der wiederum einer der größten Gegner einer Fusion war. Zudem ist der neue CEO Bert Habets seit 1. November im Amt und von MFE inzwischen auch Katharina Behrends als Statthalterin mit eigenem Büro in München für den DACH-Raum.

Der bayerische Ministerpräsidenten Markus Söder hatte noch auf den Medientagen München vor einem zu großen Einfluss der Italiener bei ProSiebenSat.1 gewarnt. MFE ist offen an einer paneuropäischen Medienallianz interessiert, um mit den weltweit agierenden Streaming-Plattformen mithalten zu können.