Nordische Filmtage eröffnet

Mit der Deutschlandpremiere des dänischen Dokumentarfilms "Music for Black Pigeons" sind gestern Abend die 64. Nordischen Filmtage Lübeck eröffnet worden. Vor Beginn des Eröffnungsfilms wurde der isländische Regisseur Fridrik Thor Fridriksson mit dem Ehrenpreis des Festivals ausgezeichnet.

Im Cinestar Stadthalle ist gestern Abend die 64. Ausgabe der Nordischen Filmtage Lübeck feierlich eröffnet worden. In Anwesenheit der Regisseure Jørgen Leth und Andreas Koefoed, des Musikers Jakob Bro, Protagonist des Films, sowie des Produzenten Emile Hertling Péronard feierte der dänische Dokumentarfilm "Music for Black Pigeons" im Rahmen der Eröffnung seine Deutschlandpremiere.

Vor Beginn des Films wurde dem isländischen Regisseur Fridrik Thor Fridriksson der Ehrenpreis des Festivals verliehen. In seiner Laudatio sagte Produzent Alexander Bohr über die Filme des Ehrenpreisträgers: "Deinem bildgewaltigen Kino haftet eine eigentümliche mystische Aura an. Es ist bizarr, witzig, poetisch, surreal und seltsam bewegend. Es macht uns mit der magischen Welt der isländischen Sagas vertraut. Alle Isländer glauben an übernatürliche Phänomene. Und während die Filme sich entfalten, nehmen wir als Betrachter die unvermittelten Auftritte von Elfen, Trollen und Geistern als völlig selbstverständlich hin."

Noch bis kommenden Sonntag werden bei den Nordischen Filmtagen Lübeck in 212 öffentlichen Vorführungen über 170 Filme zu sehen sein; knapp drei Viertel davon werden via Stream für ein deutschlandweites Publikum zur Verfügung gestellt.

