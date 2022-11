Santa Barbara International Film Festival ehrt Nina Hoss

Nina Hoss ist derzeit in dem fünffach für den Gotham Award nominierten Drama Tár" in den US-Kinos zu sehen, das am 23. Februar 2023 auch in Deutschland startet. Gut eine Woche davor, am 15. Februar, wird Hoss im Rahmen des Santa Barbara International Film Festival (8. bis 18. Februar) mit dem Virtuosos Award ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung vergibt das Festival alljährlich an eine Gruppe von Künstlern, deren beachtenswerte Darstellungen sie zum Gesprächsthema in den Kinos des Landes gemacht haben.

Neben Hoss werden am 15. Februar "Elvis"-Darsteller Austin Butler, Kerry Condon (The Banshees of Inisherin"), Danielle Deadwyler (Till"), Stephanie Hsu, Ke Huy-Quan (beide Everything Everywhere All At Once"), Jeremy Pope ("The Inspection"), und Jeremy Strong (Armageddon Time") mit dem Virtuosos Award ausgezeichnet.

Die Preisträger werden ihre Auszeichnungen persönlich entgegennehmen und im Rahmen der Preisverleihung über ihre Arbeit sprechen.