Night Train Media übernimmt britischen Factual-Produzenten Curve Media

Night Train Media hat die Mehrheit am britischen Factual-Produzenten Curve Media übernommen. Wie das von Herbert L Kloiber geführte Unternehmen heute mitteilt, habe man im Zuge der Übernahme auch die Anteile des ursprünglichen strategischen Investors bei Curve Media, BBC Studios, erworben. Damit schließe sich Curve Media den europäischen Medienpartnern innerhalb der NTM-Gruppe an, zu der derzeit die beiden Vertriebsfirmen BossaNova und Eccho Rights gehören, heißt es in der Mitteilung weiter.

Geleitet wird Curve Media weiterhin von den Firmengründern und Geschäftsführern Rob Carey und Camilla Lewis, die auch weiterhin "substanziell" an dem Unternehmen beteiligt blieben. Den Vorstandsvorsitz übernimmt Herbert L. Kloiber, der anlässlich der Firmenübernahme erklärte: "Wir sind begeistert vom schnellen Wachstum von Curve's diversifizierter Produktpalette, aber auch von deren globaler Reichweite. Die herausragende Erfahrung von Camilla und Rob werden den Aufstieg von Curve weiter vorantreiben. Curve's Expertise zusammen mit der von BossaNova und Eccho Rights wird die gesamte NTM Gruppe kreativ und strategisch stärken."

Curve Media hat als Produzent von non-fiktionalen Serien allein in diesem Jahr mehr als 20 Produktionen an britische und US-amerikanische Sender geliefert. Zu den aktuellen Produktionen gehören u.a. "Our Dementia Choir" (BBC One), "The Greatest Auction" (C4), "Hot Yachts" (Paramount+), "The Scream" (Sky) sowie die lang laufenden Serien "Ambulance: Code Red" (Channel 5), "Salvage Hunters" (Discovery / Quest), "Clean It, Fix It" (BBC One) und "999: On The Front Line" (More 4).