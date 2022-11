Kaufcharts: Mit Hochgeschwindigkeit auf die Eins

In Kalenderwoche 43 gab es einen klaren Sieger: Die Actionkomödie "Bullet Train". Aber Achtung: In die DVD-Charts steigt die Neuverfilmung eines wahren Filmklassikers ein.

Vier Produktfassungen von "Bullet Train" schafften es in die aktuellen Kaufcharts. Drei davon in die Top-10 des Blu-ray-Rankings. Platz eins geht an die reguläre Blu-ray-Fassung und auf Rang zwei zeigt sich das 4K-Steelbook. Letzteres schnitt somit etwas besser ab, als die "normale" 4K-Produktausgabe von Sony Pictures, die auf Position fünf neu einsteigt. Die Plätze drei und vier gehen jeweils an "Thor: Love and Thunder" und "Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Zu den weiteren Neueinsteigern zählen ein 4K-Steelbook zum Katalogtitel "Der City-Hai" und "Mortal Kombat Legends: Snow Blind" auf der Zehn.

In der DVD-Auswertung folgen auf "Bullet Train" die Titel "Thor: Love and Thunder" und "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss". Und auf Rang fünf wird der Beweis angetreten, dass die Weihnachtszeit begonnen hat: Die Neuverfilmung des Märchenklassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist da.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf