Isabel Hund ist Geschäftsführerin von Legendary Tobis TV

Das im Juli gegründete Joint Venture zwischen dem weltweit agierenden Medienunternehmen Legendary Entertainment und Tobis, der wichtigen unabhängigen deutschen Verleih- und Filmproduktionsfirma, ernennt Isabel Hund zur Geschäftsführerin.

Hund, zuvor Executive Vice President German Production & Acquisition bei Studiocanal, wird ab sofort die operative Führung von Legendary Tobis TV übernehmen und fortan die Entwicklung und Produktion hochwertiger deutschsprachiger Serieninhalte verantworten, während Legendary den Vertrieb aller vom Joint Venture erstellten Inhalte außerhalb der deutschsprachigen Territorien in Europa vorantreiben wird.

Hund leitete bei Studiocanal den Bereich Produktion und Einkauf deutscher Filme und produzierte eine Reihe von Mainstream- und Arthouse-Hits. In dieser Zeit arbeitete sie mit zahlreichen Regisseur:innen, Schauspieler:innen und Produzent:innen aus Deutschland zusammen und produzierte vielfach preisgekrönte Filme, darunter die erfolgreichen deutschen Family Entertainment-Titel "Heidi" und "Die kleine Hexe". Zuvor war Hund als Director of Production für Columbia Pictures Deutschland tätig gewesen. Gleich die erste Koproduktion "Friendship" avancierte zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres 2010.

Die neue Geschäftsführerin Hund kommentiert: "Hochwertiges Storytelling und die Entwicklung aussagekräftiger Inhalte sind meine Leidenschaft. Ich bin überzeugt, dass es immer einen Markt für frische Ideen, gute Geschichten und aufregende Talente geben wird, und kann es kaum erwarten, diese Reise zusammen mit dem großartigen Team von Legendary Tobis anzutreten und spannenden Kreativen und den Geschichten, die sie erzählen wollen, ein neues Zuhause zu geben."

Joshua Grode (CEO Legendary Entertainment) ergänzt: "Isabels beeindruckendes Talent spricht für sich, und es gibt niemanden, der besser geeignet ist, um dieses Joint Venture auf- und auszubauen. Ihre Expertise auf dem deutschen Markt und ihre Fähigkeit, ebenso anspruchsvolle wie auch kommerzielle Hits zu produzieren, machen sie zu einer perfekten Besetzung, und wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, ihr Portfolio an hochwertigen deutschen Inhalten zu erweitern."

"Wir freuen uns sehr, Isabel an der Spitze unseres jungen TV-Teams begrüßen zu können. Sie verfügt über vielseitige Erfahrung, ein starkes Netzwerk, einen erstklassigen Ruf sowie ein hervorragendes Gespür für hochwertige Inhalte. Gemeinsam wollen wir außergewöhnliche deutsche High-End-Serien auf den Weg bringen, die ein großes, internationales Publikum erreichen können", so Timm Oberwelland und Theodor Gringel, Geschäftsführende Gesellschafter der Tobis.

Isabel Hund wird unterstützt von Annette Schönwälder, zuletzt Executive Producer Local Fiction bei SevenOne Entertainment, die das Joint Venture bereits seit dem 1. Oktober als Development Executive am Münchner Standort verstärkt. In den kommenden Monaten soll das Team um zusätzliche Mitarbeiter:innen in den Bereichen Herstellungsleitung, Produktion und Legal erweitert werden.