Filmfest München 2023 um einen Tag kürzer

Das 40. Filmfest München findet im kommenden Jahr von 23. Juni bis 1. Juli statt. Wie die Veranstalter heute mitteilen, werde das Festival damit um einen Tag verkürzt. Dies sei " in der angespannten Finanzsituation ein notwendiger Schritt", heißt es in der Mitteilung weiter. Darin wird aber gleichzeitig betont, dass das Programm in seiner in diesem Jahr etablierten Struktur inhaltlich nicht leiden solle.

Die feierliche Eröffnung des 40. Filmfest München findet am 23. Juni 2023 im Gasteig HP8 statt; am abschließenden Samstag, dem 1. Juli, ist ein Best-of-Festival-Tag geplant.

Schon jetzt freue man sich "auf eine großartige 40. Ausgabe des Filmfest München mit internationalen Highlights und spannenden Weltpremieren aus Deutschlands Schneideräumen, mit hoch dotierten Wettbewerben, einem aktuellen Rahmenprogramm und vielen Gästen", heißt es in der Pressemitteilung abschließend.