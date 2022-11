FIRST LOOK: Nora Fingscheidts "The Outrun "

Studiocanal, das Nora Fingscheidts nächsten internationalen Spielfilm nach ihrem Netflixhit "The Unforgiven", "The Outrun", 2023 in die Kinos bringt, veröffentlichte ein erstes Foto von Saoirse Ronan in der Hauptrolle. Gedreht wurde das Drama im Sommer.

Studiocanal, das Nora Fingscheidt nächsten internationalen Spielfilm nach dem Netflixhit The Unforgiven", The Outrun", 2023 in die Kinos in Deutschland, Österreich, Frankreich und Großbritannien bringt, veröffentlichte ein erstes Foto von Saoirse Ronan in der Hauptrolle.

Die preisgekrönte Schauspielerin spielt nach Amy Liptrots autobiografisch inspiriertem Bestseller "Nachtlichter" eine Frau, die in der Natur der Orkneyinseln, wo sie aufgewachsen ist, einen Neuanfang versucht, nachdem sie in den Jahren zuvor in London abgestürzt und Alkoholikerin geworden ist.

Ronan stand im vergangenen Sommer mit Paapa Essiedu und Stephen Dillane an Originalschauplätzen vor der Kamera. Arcade Pictures und Brock Media produzieren gemeinsam mit Weydemann Bros, die bereits bei Fingscheidts vielfach Lola-prämiertes Debüt Systemsprenger" an Bord waren. Protagonist Pictures agiert als Weltvertrieb. BBC Film, Screen Scotland, MBK Productions förderten ebenso wie aus Deutschland FFA, Medienboard Berlin Brandenburg, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und Film- und Medienstiftung NRW.

Über ihr neues Projekt sagte die deutsche Filmemacherin Anfang des Jahres: "Amys faszinierende und poetische Geschichte zeigt, wie einem das Leben in Stücke gebrochen werden kann und dass Gesundung auf die ungewöhnlichste Weise an den ungewöhnlichsten Orten stattfinden kann. Da kann man auf wunderbare Geschenke zugreifen, aus denen ein kraftvoller und immersiver Film entstehen kann."