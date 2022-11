Foto des Tages: Filmakademie-Präsidentin begrüßt bei "Kino für Geflüchtete"

Kino

Die neue Präsidentin der Deutschen Filmakademie, Alexandra Maria Lara, begrüßte am Dienstag rund 550 geflüchtete Kinder und ihre Familien im Cubix am Alexanderplatz zu einer Vorstellung von "DC League of Super-Pets". Seit 2015 lädt die Deutsche Filmakademie in jeden Berliner Schulferien Kinder und Jugendliche zu einem Kinobesuch ein. Ein großer Dank geht an Oliver Fock, Geschäftsführer der CineStar-Gruppe, die das Projekt seit Beginn mit kostenlosem Popcorn und Getränken unterstützen und den Kinosaal zur Verfügung stellen. Dank auch an Warner Bros. Germany, die die Vorstellung mit einer kostenlose Kopie unterstützt haben. Foto: Marlen Richter (PR-Veröffentlichung)