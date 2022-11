"Der Kaiser" startet noch dieses Jahr bei Sky

Kurz vor dem Fußball-WM-Finale in Katar startet bei Sky und Wow der von Bavaria Fiction produzierte Original-Film "Der Kaiser" über Franz Beckenbauers Leben.

Am 16. Dezember startet der Sky Original Film "Der Kaiser" über die Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Die Bavaria-Fiction-Produktion von Produzent Stephan Bechtle im Auftrag von Sky Studios wird dann sowohl bei Sky Cinema, dem Streamingdienst Wow und bei Sky Q abrufbar sein. Beckenbauer wird in dem Biopic gespielt von Klaus Steinbacher. In weiteren Rollen zu sehen sind Ferdinand Hofer, Teresa Rizos und Stefan Murr. Regie führt Tim Trageser nach einem Drehbuch von Martin Rauhaus.

Nach einer wahren Legende: Franz Beckenbauer war ein Jahrhundert-Fußballer, revolutionierte den Umgang von Sportlern mit den Medien und sorgte auch mit seinem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Der 104-minütige Film zeigt den Werdegang der einzigartigen Ikone von den 1960er-Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom.

Frank Jastfelder, Director Development bei Sky Deutschland: "Franz Beckenbauer schrieb als Spieler und Trainer Geschichte. Gemeinsam mit Bavaria Fiction haben wir sein Leben von den 1960er Jahren bis zum WM-Endspiel 1990 in Rom nun als pulsierendes Biopic verfilmt. Wir freuen uns, Klaus Steinbacher als 'Kaiser' Franz zusammen mit einem starken Team in diesem einzigartigen Sky Original Film zu präsentieren."

Stephan Bechtle, Produzent, Bavaria Fiction, ergänzt: "'Der Kaiser' ist ein Film nach einer 'wahren Legende'. Das Leben von Franz Beckenbauer zwischen 1963 und 1990 als Spieler und als Trainer, eine Zeitreise vom Giesing der 60er über das New York der 80er bis Rom 1990. Triumphe und Niederlagen, romantische Liebesgeschichten und herbe Enttäuschungen, große Freundschaften und harte Gegner. Das pralle Leben des größten deutschen Fußballers aller Zeiten!"

Produziert wurde das Biopic von Bavaria Fiction im Auftrag von Sky Studios. Entwickelt von Markus Zimmer, wird "Der Kaiser" für die Bavaria Fiction von Stephan Bechtle produziert und für Sky von Frank Jastfelder verantwortet. Director of Photography ist Eckhard Jansen. Caroline Fischer fungiert als Producer, Astrid Holz als Line Producer. Der Film wird im Dezember in allen Sky Märkten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, UK und Irland ausgestrahlt.