Einschaltquoten: "Die Kanzlei" und "Joko & Klaas gegen ProSieben" vorn

Die ARD-Serie hat gestern erneut die größte fiktionale Reichweite des Tages erzielt, die ProSieben-Show war mit einem Bestwert in der aktuellen Staffel die klare fiktionale Nummer eins bei den 14- bis 49-Jährigen.

4,83 Mio. Zuschauer (MA: 16,8 Prozent) sahen gestern nach der "Tagesschau" (5,19 Mio. Zuschauer / MA: 18,2 Prozent) die Anwaltsserie Die Kanzlei" im Ersten, die damit in etwa auf Vorwochenniveau lag. Rund 100.000 Zuschauer und einen halben Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche zulegen konnte hingegen die anschließende Krankenhausserie In aller Freundschaft" (4,23 Mio. Zuschauer / MA: 15,9 Prozent). Das ZDF startete mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft" 2,5 Mio. Zuschauer (MA: 8,7 Prozent) in die gestrige Primetime; das anschließende Magazin "frontal" kam auf 2,06 Mio. Zuschauer (MA: 7,6 Prozent).

Die Primetimekrone bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich wie schon in der Vorwoche die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben", die mit einem Bestwert für die aktuelle Staffel von 17,5 Prozent leicht über ihrem Vorwochenwert lag. Die RTL-Landwirtebrautschau Bauer sucht Frau" kam gestern auf einen 14/49-Marktanteil von 13 Prozent - ein Minus von gut zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche.

Die "ZDFzeit"-Dokumentation "Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft" kam in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 7,4 Prozent und lag damit vor den ARD-Serien "Die Kanzlei" (7,3 Prozent) und "In aller Freundschaft" (sieben Prozent).

Die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" erzielte gestern einen Marktanteil von 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die Sat1-Crimeserie Navy CIS" kam auf 5,6 Prozent, die 1980er-Jahre-Geisterkomödie Beetlejuice" brachte Kabel eins einen 14/49-Marktanteil von 5,1 Prozent ein.