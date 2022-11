Kinocharts Deutschland KW 43 online

Trotz teils sommerlichen Wetters fanden mehr als 1,2 Mio. Besucher am vergangenen Wochenende den Weg in die deutschen Kinos. Für welche Filme sie sich entschieden haben, lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit knapp 200.000 Besuchern und einem Einspiel von knapp zwei Mio. Euro konnte Black Adam" Platz eins der deutschen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigen und steht nach seinem zweiten Wochenende insgesamt bei gut einer halben Mio. Besucher (5,67 Mio. Euro). Platz zwei belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, Fatih Akins "Rheingold" über den Rapper Xatar, das am Wochenende 171.000 Besucher (1,73 Mio. Euro) anlockte - inklusive Previews waren es sogar gut 173.000 Besucher (1,74 Mio. Euro) gewesen. Auf der Drei nach Umsatz folgt mit Sönke Wortmanns Der Nachname" (WE: 114.000 Besucher; 1,11 Mio. Euro / gesamt: 330.000 Besucher; 3,13 Mio. Euro) eine weitere deutsche Produktion.

Auch die weiteren Filme in den Top fünf der deutschen Kinocharts verzeichneten am vergangenen Wochenende sechsstellige Besucherzahlen: Smile - Siehst du es auch?" steht nach 109.000 Besuchern (1,07 Mio. Euro) insgesamt bei 1,08 Mio. Besuchern (zehn Mio. Euro), Die Schule der magischen Tiere 2" (138.000 Besucher; 1,03 Mio. Euro) schraubte seine Gesamtbesucherzahl auf 1,76 Mio. (12,92 Mio. Euro).

Insgesamt wurden trotz teils sommerlichen Wetters am vergangenen Wochenende in den deutschen Kinos etwas mehr als 1,2 Mio. Tickets gelöst; das Einspiel lag bei 11,61 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern