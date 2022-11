Telepool und Millennium entwickeln gemeinsam

Telepool und die auf Genrefilme spezialisierte Millennium Medium intensivieren ihre Zusammenarbeit mit einem First Look Deal, über den sie gemeinsam drei englischsprachige Filme entwickeln wollen.

Telepool und die auf Genrefilme spezialisierte Millennium Medium intensivieren ihre Zusammenarbeit mit einem First Look Deal, über den sie in den nächsten drei Jahren drei englischsprachige Filme gemeinsam entwickeln wollen, bei denen Telepool als Executive Producer und Millennium als Produzent auftritt. Der Weltvertrieb, der zu Will Smith' Westbrook International Holding gehört, hatte von Millennium zuletzt die Rechte für die deutschsprachigen Länder an The Enforcer" mit Antonio Banderas und dem Remake Red Sonja" mit Matilda Lutz als Kriegerin erworben und zuvor u.a. die mit Olympus Has Fallen" begonnene Reihe von Actionfilmen mit Gerard Butler und die Actionkomödie Killer's Bodyguard" erworben. Die beiden Firmen machen seit 26 Jahren zusammen Geschäfte. Michael Müllner von Telepool und Jeffrey Greenstein von Millennium verkündeten den Deal im Rahmen des AFM.

"The Enforcer" erscheint am 8. Dezember über EuroVideo. "Red Sonja" befindet sich in Bulgarien unter der Regie von Michael J Bassett in der Produktion.