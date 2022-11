Romanverfilmung "Die geschützten Männer" abgedreht

Nach 34 Drehtagen ist jetzt die letzte Klappe zu der Satire Die geschützten Männer", in der Irene von Alberti den gleichnamigen Roman von Robert Merle verfilmt hat, gefallen. Das teilt die Berliner Produktionsfirma Filmgalerie 451, die das Projekt in Koproduktion mit ZDF/Arte (Redaktion: Alexandra Staib, Martin Gerhard, Claudia Tronnier) produziert hat, jetzt mit.

Der 1974 erschienene Roman des französischen Schriftstellers - die deutsche Erstauflage war zwei Jahre später erschienen - erzählt von einer weltweiten Epidemie, die nur Männer befällt, die kurz, nachdem sie sich mit dem Virus infiziert haben, sterben. Nach und nach übernehmen Frauen alle wichtigen Positionen in Politik und Wissenschaft. Der Infektion können Männer nur entgehen, indem sie die Bildung von Spermien durch Kastration unterbinden lassen. Sie genießen fortan in der Gesellschaft eine höhere Stellung als die Männer, die diesen Eingriff verweigern. Währenddessen forscht eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich in Quarantäne befinden - die titelgebenden "geschützten Männer" - nach einem Serum gegen das Virus.

Rollen in "Die geschützten Männer" haben u.a. Britta Hammelstein, Mavie Hörbiger, Yousef Sweid, Bibiana Beglau, Sina Martens, Johanna Polley, Ruby Commey und Godehard Giese übernommen. Weltkino wird "Die geschützten Männer" in die deutschen Kinos bringen, Playmaker hat den Weltvertrieb übernommen.

Neben "Die geschützten Männer" meldet Filmgalerie 451 zwei weitere Produktionen, die in den vergangenen Wochen abgedreht worden waren und sich jetzt im Schnitt befinden: Omer Fasts "Abendland" und Sobo Swobodniks "Geschlechterkampf".