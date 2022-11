Netflix-Wochencharts: "Im Westen nichts Neues" erobert wieder die Welt

Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" hat einen phänomenal guten weltweiten Netflix-Start, steht in 90 Ländern in der Top Ten und könnte eventuell sogar dem erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Film aller Zeiten gefährlich werden.

Der deutsche Antikriegsfilm und Oscar-Kandidat "Im Westen nichts Neues" über junge Soldaten, die in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges verheizt werden, hat weltweit auf Netflix einen absoluten Traumstart hingelegt. Die Erich-Maria-Remarque-Neuverfilmung von Edward Berger, der gemeinsam mit Lesley Paterson und Ian Stokell den Literaturklassiker adaptierte, hat in den ersten drei Tagen 31,5 Millionen Stunden erreicht und steht auf Platz eins der nicht-englischsprachigen Filmcharts.

Der noch etwas beeindruckendere Wert ist folgender: In 90 Ländern schaffte es "Im Westen nichts Neues" in der vergangenen Woche in die Top Ten. In den USA stand die Amusement Park Film Produktion, die Gunpowder Films koproduzierte, zum Beispiel alle drei Tage auf Platz zwei hinter dem auch neugestarteten "The Good Nurse". Erste Plätze hält der Antikriegsfilm aktuell in Deutschland, Frankreich oder Polen. in Großbritannien, Südkorea oder Australien steht er wie in den USA auf Platz zwei der Filmcharts.

Um die 31,5 Millionen Stunden ins Verhältnis zu setzen: Das ist das zweitbeste deutschsprachige Startergebnis eines Netflix-Films seit der Umstellung auf die gesehene Stundenzahl. Nur Peter Thorwarths Vampir-Thriller "Blood Red Sky" startete mit 35,93 Millionen Stunden noch etwas besser. Und das ist bekanntlich bis heute der erfolgreichste nicht-englischsprachige Film aller Zeiten auf Netflix. Erfahrungsgemäß wird sich "Im Westen nichts Neues" noch in seiner zweiten Woche mit den vollen sieben Tagen bei der Stundenzahl deutlich steigern können, zumal die weltweiten Daten einen sehr konstanten vierten Tag ausweisen. Damit dürfte ihm ein Platz in der nicht-englischsprachigen Allzeit-Top-Ten eigentlich schon sicher sein. Den zehnten Platz belegt aktuell passenderweise der niederländische Kriegsfilm "Die Schlacht um die Schelde" mit insgesamt 60,94 Millionen Stunden in den ersten 30 Tagen.

- BESTE DEUTSCHE FILMSTARTS (seit Umstellung am 28.6.21) -

01. Blood Red Sky - 35,93 Mio. Stunden

02. Im Westen nichts Neues - 31,5 Mio.

03. Das Privileg - 18,06 Mio.

04. Prey - 13,44 Mio.

05. München - Im Angesicht des Krieges - 11,11 Mio.

06. Der Parfumeur - 9,38 Mio.

07. Rumspringa - Ein Amish in Berlin - 6,17 Mio.

08. Shiny_Flakes - 3,34 Mio.

09. Buba - 3,08 Mio.

10. Gladbeck: Das Geiseldrama - 1,83 Mio.

Nicht vergessen werden darf natürlich der Start von Matthias Schweighöfers "Army of Thieves" von Pantaleon Films mit 49,64 Millionen Stunden. Aber da der offiziell in den englischsprachigen Charts geführt wird, sehr international besetzt ist und in einer eigenen Liga spielt, passt der in diese Aufstellung nicht ganz rein.

Weitere aktuelle Netflix-Zahlen zu "Barbaren" und Co. folgen heute Abend nach 21 Uhr.