Foto des Tages: MadeFor Film pflanzt Bäume in Bad Bayersoien

TV

Im neuen Look präsentiert sich "Marie fängt Feuer" mit Christine Eixenberger (Bildmitte) in der Titelrolle morgen im ZDF. Schon am Montag hat die Darstellerin gemeinsam mit Produktionsleiterin Sissy Albrecht (links im Bild) und der 1. Bürgermeisterin Gisela Kieweg (rechts im Bild) in Bad Bayersoien zwei Linden gepflanzt. MadeFor Film möchte möglichst klima- und ressourcenschonend arbeiten und ist froh über das green motion Label, das "Marie fängt Feuer" als nachhaltig arbeitende Filmproduktion ausweist. "Wir möchten der Gemeinde, in der viele Szenen gedreht werden, etwas zurückgeben", so Albrecht. In neuer Position als Kommandantin ist Marie am 03. und 10.11. um 20:15 Uhr im ZDF und ab sofort in der Mediathek zu sehen. Foto: Andreas Steffan (PR-Veröffentlichung)