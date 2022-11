Förderpreis-Gewinnerin Heike Fink zu "Olaf Jagger": "Wie bleibt man authentisch und ehrlich?"

Regisseurin und Drehbuchautorin Heike Fink wurde bei den Hofer Filmtagen für Olaf Jagger" vor wenigen Tagen mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet. Ihre Komödie gewann auch den Kritikerpreis. Am 6. April startet der Film bundesweit bei Neue Visionen.

Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Förderpreis Neues Deutsches Kino. Sie wirkten sehr überrascht? Warum eigentlich?

HEIKE FINK: Herzlichen Dank! Das ganze Team freut sich sehr über den Preis. Ich hätte definitiv nicht damit gerechnet. Wenn man eine Komödie macht, hofft man immer, dass die Leute an den Stellen lachen über die man selber lacht. Darauf hatte ich mein Augenmerk gelegt. Der Preis hat mich hinterrücks erwischt, daher meine Überraschung, ich war schlichtweg sprachlos.

Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung? Ihr Film wurde auch von den Kritikern gewürdigt.

HEIKE FINK: Es ist eine enorme Ehre ausgezeichnet zu werden, gerade bei einem so wichtigen und renommierten Festival wie es die Internationalen Hofer Filmtage immer noch sind. Es war schon so wunderschön, "Olaf Jagger" als den Eröffnungsfilm erleben zu dürfen... und jetzt sogar diese beiden Preise! Sie bedeuten mir und dem ganzen Team sehr sehr viel. Ein Preis allein ist ja schon unglaublich. Dass "Olaf Jagger" zudem den Kritikerpreis erhalten hat, steigert die Ehre noch einmal. Wir sind dem Festival sehr dankbar.

Die Hofer Filmtage kündigten Ihren Film als fiktionalen Dokumentarfilm an. Im Katalog ist er unter den Spielfilmen gelistet. Wie beschreiben Sie ihn?

HEIKE FINK: Im Grunde genauso, er ist ein fiktionaler Dokumentarfilm; eine Mockumentary, die mit den Versatzstücken der beiden Filmgenres spielt. Wir nehmen die historischen Tatsachen ernst, setzen sie aber in einen anderen Kontext und gehen mit der Wahrheit etwas elastisch um. Der Wahrhaftigkeit der Geschichte kommt man so mitunter vielleicht sogar etwas näher.

Wie kamen Sie auf die Idee?

HEIKE FINK: Durch einen Bericht über das erste Rolling-Stones-Konzert in Münster 1965 und die Frage: Was wäre wenn - Mick Jagger einen unehelichen Sohn hätte von einer Frau, mit der er einen One Night Stand hatte? Bei der Suche nach einem Hauptdarsteller schickte der Produzent Torsten Reglin irgendwann ein Foto, auf dem es diese verblüffende Ähnlichkeit zwischen Olaf Schubert und Mick Jagger gibt. Und daraus entstand die Idee, das Ganze als Mockumentary zu erzählen. Von Beginn an machte das für uns den besonderen Reiz dieses Filmes aus.

Wie kamen Sie und ihr Hauptdarsteller Olaf Schubert dann zusammen?

HEIKE FINK: Es war nicht der klassische Weg. Für uns gab es ja nur den einen denkbaren Darsteller. Ohne Olaf Schubert hätte es den Film "Olaf Jagger" nicht gegeben. Eine Alternative hatten wir nicht und wollten wir auch nicht. Also ist die Produktionsfirma Ester Reglin Film sehr früh auf die Agentin von Olaf Schubert zugegangen. Wir bekamen dann zum Glück auch recht schnell eine Rückmeldung, denn Olaf mochte es offensichtlich, und wir verabredeten uns zu einem ersten Gespräch. Es war von Anfang an eine Wellenlänge.

Wie viel Improvisation ist im Film?

HEIKE FINK: Die historischen Hintergründe sind präzise und genau entwickelt. Die Geschichte von Olafs Mutter hätte 1965 genau so oder ähnlich stattfinden können. Beim Drehen selbst ist vieles, aber nicht alles improvisiert. So gibt es die Szene mit der Stasi-Akte seiner Mutter. Olaf kannte die Akte vorher nicht und wurde beim Dreh erstmals damit konfrontiert. Wie er mit dieser Situation umgeht, sie improvisiert, aber auch authentische Reaktionen zulässt - ist eine der emotionalsten Szenen des Films geworden. Olaf war von Anfang an bereit, sich auf das Spiel mit Realität und Fiktion einzulassen und zudem autobiographische Elemente einfließen zu lassen. Und so hat er sich voll in die Geschichte, die eine Identitätssuche ist, hineingeworfen und ist dabei - wie ich finde - über sich hinausgewachsen. Wenn man ihn nur als "Komiker" kennt, wird man überrascht sein, wie viele andere Facetten hier von ihm zu sehen sind. Aber natürlich hatte er beim Dreh immer wieder spontane Einfälle und Ideen. Ich kenne eigentlich niemanden, der so spontan und so souverän zugleich ist. Auch der Umgang mit den anderen Schauspieler*innen, Protagonist*innen und Zeitzeug*innen war für Olaf und uns alle ein spontaner und völlig natürlicher.

Wie unterschied sich für Sie die Arbeit als Regisseurin im Vergleich zu ihren vorherigen Dokumentarfilmen?

HEIKE FINK: Die größte Herausforderung war, die richtige Balance zu finden. Wir wollten bei "Olaf Jagger" das Dokumentarische in den Vordergrund stellen und auch an die Spielszenen so dokumentarisch wie möglich herangehen - also die Menschen und die Situationen ernst nehmen und allen den Raum geben für sich, den eigenen Ausdruck und das, was sie oder er inhaltlich und charakterlich vermitteln wollten. Die Rahmung für die Spielszenen war natürlich inszenierter als bei einem echten Dokfilm. Das Kamera- und Drehkonzept wiederum war rein dokumentarisch angelegt. Hajo Schomerus hat beim Dreh viel von seiner Erfahrung und seinen besonderen filmischen Blick eingebracht. Allerdings haben wir einige Szenen mehrfach gedreht und wiederholt. Das ist beim dokumentarischen Film sehr selten nur möglich, da er ja vom absoluten Gefühl des Augenblicks lebt. Auch die dramaturgischen Fragestellungen sind ähnlich bei beiden Filmgenres: Wie vermittelt man Informationen? Wie erzeugt man Spannung? Wie bleibt man authentisch und ehrlich? Hierbei hat auch unser Editor Henk Drees, der sich diese Fragen bei jedem Schnitt stellen musste, Herausragendes geleistet. Eine weitere Besonderheit bei "Olaf Jagger" war der Umgang mit der Musik. Im Dokfilm ist die Musik meist begleitend und eher im Hintergrund. Bei uns aber spielt die Musik vordergründig mit. Und neben den vielen Zitaten aus der Rockgeschichte haben die Komponisten Dürbeck&Dohmen einen ganz eigenen Olaf-Sound für den Film entwickelt.

Wollen Sie nach der Erfahrung mit "Olaf Jagger" sich als Regisseurin künftig mehr beim Spielfilm engagieren oder zurückkehren zum klassischen Dokumentarfilm?

HEIKE FINK: Das kommt auf die Geschichte an. Jede Geschichte hat ihre eigene Form, bzw. gibt vor, WIE sie erzählt werden möchte. Im besten Falle ordnet man sich dem "Wunsch" der Geschichte unter und macht seinen Job.

An welchem Drehbuch- oder und Regieprojekt arbeiten Sie gerade?

HEIKE FINK: Mit meiner Kollegin Ruth Olshan habe ich gerade das außerordentliche Glück, zwei Drehbuchförderungen erhalten zu haben. Wir schreiben derzeit an einem Kinderfilm und entwickeln eine Liebesgeschichte.

Die Fragen stellte Heike Angermaier