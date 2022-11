Kinocharts Frankreich: "Black Adam" ist Besuchermillionär

Mit 470.000 Besuchern blieb der alte und neue Spitzenreiter der französischen Kinocharts, Black Adam", am vergangenen Wochenende nur knapp 16 Prozent unter dem Wert seines Startwochenendes und schraubte seine Gesamtbesucherzahl nach dem zweiten Wochenende auf knapp 1,2 Mio.

Die Plätze zwei und drei gingen wie in der Vorwoche an die heimischen Produktionen "November" (WE: 252.000 Besucher; gesamt: 1,64 Mio. Besucher) und Simone, le voyage du siècle" (WE: 212.000 Besucher; gesamt: 1,05 Mio. Besucher).

Einen Riesensatz von der Zehn auf die Vier machte der britische Trickfilm Paws of Fury - Die Legende von Hank" der - um gut 280 Locations aufgestockt - seine Besucherzahl in etwa vervierfachen konnte und nach 189.000 Besuchern am Wochenende insgesamt bei 493.000 Besuchern steht. Platz fünf belegte der Viertplatzierte der Vorwoche, Le nouveau jouet" (WE: 181.000 Besucher; gesamt: 452.000 Besucher).

Platz sechs der französischen Kinocharts ging an den erfolgreichsten Neustart des Wochenendes, Eric Lavaines heimische Produktion "Plancha" (175.000 Besucher; inkl. Previews: 188.000 Besucher), gefolgt von einem weiteren Neustart, Daniel Stamms The Devil's Light" (135.000 Besucher).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 15 DER FRANZÖSISCHEN KINOCHARTS

Der Politthriller Boy from Heaven" belegte an seinem Startwochenende in Frankreich mit 95.000 Besuchern (inkl. Previews: 107.000 Besucher) Platz zwölf, gefolgt von einem weiteren Neustart, Alexandre Castagnettis "The School is Ours" (79.000 Besucher; inkl. Previews: 84.000 Besucher).