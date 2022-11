Sarah Jennings: "'House of the Dragon' schreibt Rekordzahlen für Wow"

Sarah Jennings steht mit ihrem Team für das erfolgreiche Rebranding des Streamingdienstes Sky Ticket zu Wow. Anlässlich der zu Ende gegangenen "House of the Dragon"-Staffel bei Sky Deutschland zieht die Wow-Chefin eine erste Bilanz und kann Rekordwerte verkünden.

Sarah Jennings steht mit ihrem Team für das erfolgreiche Rebranding des Streamingdienstes Sky Ticket zu Wow. Anlässlich der zu Ende gegangenen "House of the Dragon"-Staffel bei Sky Deutschland zieht die Wow-Chefin eine erste Bilanz und kann Rekordwerte verkünden.

Niemand wusste vorab, ob "House of the Dragon" eine Hit-Show würde. Jetzt ist sie das Gesprächsthema 2022. Die Serie schrieb in den USA und Großbritannien Rekordwerte. Wie hat sich das Format auf Wow in Deutschland geschlagen?

SARAH JENNINGS: Wir sind wirklich beeindruckt von der Performance der Serie auf unserer Plattform. Sie haben Recht: Wir wussten nicht, wie "House of the Dragon" ankommen würde. Wir wussten aber zumindest durch frühe Kritiken, dass wir potenziell einen Hit an der Hand haben könnten. Der Cast besteht zwar nicht aus den weltweit bekanntesten Schauspielern. Aber wir wussten um den Plot und dass wir starke Produzenten und Regisseure an Bord haben, die sich so nah wie möglich an der Vorlage von George R R Martin orientieren würden. Wir schauten uns also an, wie "Game of Thrones" bei uns performte, was eine gute Orientierung war. Wir wussten, dass "House of the Dragon" nicht so groß wie die letzte Staffel von "Game of Thrones" sein würde, weil "Game of Thrones" acht Staffeln lang die Spannung aufbaute und "House of the Dragon" eine komplett neue Serie ist. Wir sind aber sehr zufrieden, wie die Serie bislang von den Zuschauern angenommen wurde. Es ist die mit Abstand erfolgreichste Serie des Jahres für uns in Deutschland, was andere lizenzierte Formate, aber auch Sky Originals einschließt. "House of the Dragon" schreibt Rekordzahlen für Wow. Es gibt nach der letzten Episode ein großes Event für diejenigen, die bevorzugen, die Staffel an einem Stück zu bingen. Das wird uns wahrscheinlich nochmal einen zusätzlichen Schub bei den Zuschauerzahlen bringen.

In Deutschland liefen die Episoden, wenn man sie zum US-Release schauen wollte, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 3 Uhr. Teilweise blieben mehr als 300.000 Hardcore-Fans auf und sahen die Serie auf diese Weise live und linear. Mitgezählt sind dabei noch nicht einmal die vielen Nutzer, die sich das Format aufnahmen und am Folgetag schauten. Haben Sie für mich noch weitere Details zu den deutschen Rekordwerten?

SARAH JENNINGS: Die Zahlen sind immer eine Momentaufnahme und jede Woche kommen viele neue Zuschauer hinzu. Aber so viel können wir schon nach dem Ende der linearen Erstausstrahlung verraten: Bislang haben 2,9 Millionen Zuschauer in Deutschland die Serie seit dem Start gesehen, im Schnitt waren es 1,5 Millionen Zuschauer pro Folge. Es ist klar, dass die Deutschen "House of the Dragon" lieben. Und aus der Streaming-Perspektive war "House of Dragon" der erfolgreichste aller Sky-Märkte in Deutschland mit mehr Kunden, die jede Folge zu Ende gesehen haben.

Wie eigenartig fühlt es sich an, dass eine HBO-Serie so populär bei Sky und Wow läuft?

SARAH JENNINGS: HBO ist ein großartiger Partner und die exklusiven Serien helfen uns enorm im Markt weiter. Deswegen haben wir auch in eine große Marketing-Kampagne zu "House of the Dragon" investiert und auch andere große HBO-Shows werden wir künftig highlighten, da die HBO-Serien sehr stark performen.

"House of the Dragon"-Mastermind George R.R. Martin sagte in einem Interview, dass er vier Staffeln als angemessene Zahl ansieht, um den Tanz-der-Drachen-Bürgerkrieg zu erzählen. Wie sicher sind Sie, dass alle diese Staffeln auch bei Wow veröffentlicht werden?

SARAH JENNINGS: Wir wissen mit Sicherheit, dass wir die nächste Staffel zeigen werden, da sie bereits grünes Licht bekommen hat und in Produktion gegangen ist. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wann diese Episoden bei uns zu sehen sein werden, wahrscheinlich 2024, die Partnerschaft mit Warner Bros Discovery ist sehr wichtig für Wow.

Wie fanden Sie den PR-Stunt von HBO, als sie die erste Episode von "House of the Dragon" kostenlos auf YouTube stellten? Zuerst war sie so auch in Deutschland zu sehen, wurde dann geclaimt und neu bei Sky auf YouTube veröffentlicht.

SARAH JENNINGS: Es war eine schöne Möglichkeit für Interessierte in Deutschland, Italien und Großbritannien, damit sie einen kostenlosen Einblick in die erste Episode der Serie erhalten. Durch diese Aktion konnten wir viele Zuschauer von der Faszination von "House of the Dragon" überzeugen.

Sah man davon etwas in den Wow-Abo-Zahlen?

SARAH JENNINGS: Das tat es. Es brachte vor allem auch eine sehr gute Stimmung auf Social Media. Es gab viele Menschen, die "Game of Thrones" geliebt haben und sich fragten, wie die neue Serie wohl so ist. Wir sahen es als gute Strategie, die Menschen probieren zu lassen, sich von der Qualität zu überzeugen und die ganze Staffel schauen zu wollen. Es war ein Erfolg. Es war eine ungewöhnliche Strategie, die wir vorher auch nicht ausprobiert hatten. Aber jetzt ist es eine Möglichkeit für die Zukunft beim nächsten passenden Format.

Das Rebranding von Sky Ticket zu Wow ist noch gar nicht lange her. Aber es gab bereits drei große Werbekampagnen: für das Rebranding selbst, für Live-Sport und "House of the Dragon". Wie schlugen sich die Kampagnen im Vergleich?

SARAH JENNINGS: Das Rebranding ist für uns ein großer Erfolg. Es war auch viel Arbeit. Vor allem konnten wir mit dem Rebranding Aufmerksamkeit generieren. Unsere vorherige Streaming-Marke Sky Ticket hatte dahingehend eine geringe Wahrnehmung in der deutschen Bevölkerung. Dann investierten wir mächtig in die Werbebudgets - im digitalen Bereich und auf Social Media. Wir sind mit der Marke Wow nach wenigen Monaten jetzt schon bekannter, als es Sky Ticket jemals war. Das Feedback zu unserer Launch-Kampagne war hervorragend. Auch auf unsere Sportkampagne zum Saisonstart waren wir stolz, weil wir sie spezifisch über die Vereinsspieler auf die jeweiligen Städte zuschnitten. In München sah man einen Spieler von Bayern München, während wir in Dortmund BVB-Stars in der Werbung für Wow platzierten. Die Kampagne zu "House of the Dragon" war wiederum mit Abstand die größte, die wir bislang gemacht haben. Es gab im Vorfeld Kinovorführungen in fünf deutschen Städten für Medien und Influencer. Außerdem hatten wir eine ausgeklügelte Social-Media-Strategie. Unser Team ist sehr stolz auf diese Kampagne, aber auch die anderen beiden Kampagnen. Im abgeschlossenen dritten Quartal hatten wir den besten Share of Voice im gesamten Markt, vor allen Wettbewerbern. Wir konnten zudem die Bekanntheit der Marke Wow noch schneller steigern, als wir es uns vorgenommen hatten.

Können Sie noch genauer ausführen, wie bekannt die Marke Wow schon in Deutschland ist?

SARAH JENNINGS: Fast jeder Deutsche hat schon mal die Marke Wow seit unserem Launch gesehen oder wahrgenommen. Das ist eine außergewöhnliche Leistung. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass die Menschen sich die Marke auch merken und verstehen, was sie mit der Marke anfangen können. Letztlich braucht es mehr als drei Jahre, um eine Marke in einem Markt vollständig zu etablieren. Unsere Bekanntheit wächst mit einer sehr guten Geschwindigkeit.

Sie haben dieses Jahr eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom gestartet: Wie bedeutsam sind für Wow solche Kooperationen?

SARAH JENNINGS: Immens wichtig, denn durch solche Partnerschaften schaffen wir es, die technische Reichweite und die Bekanntheit der Marke Wow zu steigern. Unsere Strategie sieht vor, dass wir einen möglichst einfachen und vielseitigen Zugang zu Wow liefern wollen. Deshalb gibt es die Wow-App bereits auf einer Vielzahl an Geräten - auf vielen unterschiedlichen Smart-TVs wie Samsung und LG. Es gibt uns auf einer Vielzahl an Amazon Devices - zum Beispiel auf dem Fire-TV Stick. Ebenso wichtig sind auch Kooperationen mit O2 Telefonica und der Deutschen Telekom auf MagentaTV. Seit Mitte des Jahres ist Wow auf allen relevanten MagentaTV-Empfangsgeräten verfügbar und im EPG auf MagentaTV-Geräten integriert - dadurch bieten wir den Magenta-Kunden einfachen Zugang zum Wow Content.

Es gibt die Theorie, dass Sky seinen Streamingdienst wie im Mutterland Großbritannien auch gerne Now genannt hätte. Zu der Zeit hieß aber noch RTL+ TVNow. Stimmt das?

SARAH JENNINGS: Korrekt, durch TVNow konnten wir unseren Streamingdienst nicht Now nennen. Gleichzeitig wollten wir aber innerhalb der Sky Gruppe einen möglichst einheitlichen Markenauftritt umsetzen. Wir sahen uns viele Namen an, gaben viele Studien in Auftrag. Wir haben uns viel Zeit gelassen, da wir wussten, dass der Markenname sehr wichtig ist. Jetzt sind wir sehr glücklich mit Wow. Hiermit verbinden die Nutzer viele schöne Wow-Content-Momente. Bei Marketingkampagnen ist es schön, sich auf diese Wow-Momente zu konzentrieren, wenn wir beispielsweise Szenen aus unseren starken Serien oder einen Last-Minute-Treffer in der Fußball-Bundesliga zeigen.

Und der Name Sky Ticket war nie wirklich sonderlich sexy, oder?

SARAH JENNINGS: Wir wollten uns mit Wow auch namentlich stärker von der Marke Sky abgrenzen. Sky steht für eine Premium-Marke mit der Entertainment-Plattform Sky Q, die alles aus einer Hand bietet, Sky und Free-TV-Sender, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Wow bieten wir den Kunden die größtmögliche Flexibilität und ein attraktives Preis- und Leistungsverhältnis ohne lange Vertragsbindung. Mit beiden Marken können wir jeweils eine andere Zielgruppe ansprechen. Um eine Marke unvorbelastet wachsen zu lassen, brauchten wir einen frischen Namen. Ich vergleiche uns gerne mit einem BMW und einem Mini, die einfach auf unterschiedliche Zielgruppen abzielen. So machen wir das mit Sky und Wow, denn es gibt unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Ansprüchen.

Der Einstieg bei Wow für Abonnenten ist vereinfacht mit der monatlichen Kündigungsmöglichkeit. Aber es befördert auch einen Streaming-Tourismus, bei dem Nutzer von Monat zu Monat von Dienst zu Dienst springen können. Wie sind da die Bewegungen bei Wow?

SARAH JENNINGS: Auch wenn sich der Streaming-Markt aktuell etwas verlangsamt, bietet er riesige Wachstumspotenziale in Deutschland. Unsere Studien besagen, dass die Nutzer offen für Stacking, also das gleichzeitige Abo von mehreren Streamingdiensten, sind. In Deutschland gibt es noch große Potenziale bei Nutzern, die bereit sind, mehr als einen Dienst zu abonnieren. Sie kündigen nicht ihr Netflix-Abo für Wow, sondern abonnieren uns dazu und switchen dann zwischen den beiden Diensten hin und her. Unsere Strategie ist es, der zweite oder dritte Streamingdienst im Markt zu sein, den die Menschen gerne zusätzlich abonnieren. Wir sehen bei den deutschen Nutzern, dass sie Angebote von Wert schätzen und gute Deals mögen. Wir bieten ihnen einen deutlich besseren Preis, wenn sie noch etwas länger bei uns bleiben und deswegen sind unsere Sechs-Monats-Angebote besonders beliebt. Der Schlüssel für uns ist, dass wir die Menschen dazu bringen, dass sie mehr als eine Serie bei uns schauen. Wir empfehlen ihnen hierbei Formate, die ihnen gefallen könnten. "House of the Dragon"-Fans schlagen wir die "Game of Thrones"-Staffeln vor oder neue andere HBO-Serien oder aktuell den Blockbuster "Batman". Jede weitere Show, die sie sich anschauen, hält sie länger bei Wow. Insgesamt wachsen die Abonnement-Zahlen bei Wow, womit wir glücklich sind. Wir haben nicht allzu viele Bedenken wegen der Mobilität der Nutzer. Aber das Streaming-Geschäft ist auch immer ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt.

Welche Inhalte funktionieren am besten in Deutschland bei Wow?

SARAH JENNINGS: Wie schon erwähnt: "House of the Dragon" und "Game of Thrones" sind besonders beliebt. Die HBO-Serie "Euphoria" ist ebenso sehr populär. Auch "The White Lotus" ist sehr gut gelaufen. Das gilt auch für unsere Sky Originals. Die vierte Staffel von "Babylon Berlin" ist gerade gestartet und performt sehr gut. Auch "Der Pass" wurde sehr gut angenommen. Bei Wow performen also von "Das Boot" bis "Der Pass", aktuell gibt es auch "Munich Games". Demnächst erscheint der Film "Der Kaiser" über das Leben von Franz Beckenbauer bei uns.

Auf Sky gibt es auch spitzer produzierte Genrewerke wie die Horrorserie "Hausen" oder ein Format wie "Funeral for a Dog". Können Sie da einen Einblick geben, wie solche Formate angenommen werden?

SARAH JENNINGS: Unser Anspruch bei den Sky Originals ist, dass wir genre-seitig so breit aufgestellt sind, um unseren Kunden einen konstante Pipeline an hochwertigem Content zu bieten. Wir haben vielfach ausgezeichnete Serien wie "Babylon Berlin". Es gibt aber auch mehr Arthouse-Serien wie "Hausen", "Ich und die Anderen" oder "Funeral for a Dog" oder die bald herauskommende Mystery-Serie "Souls". Wir wissen, dass wir mit diesen Produktionen nicht jeden ansprechen werden. Aber es gibt ein Publikum dafür und adressieren es gezielt im digitalen Bereich und auf Social Media und verzichten hierbei auf große Kampagnen.

Was werden die nächste großen Hit-Formate auf Wow sein?

SARAH JENNINGS: Den Film "Der Kaiser" nannte ich schon. Ich freue mich auch schon sehr auf die deutsche Sky-Original-Serie "Drift - Zwei Kops am Limit". Die HBO-Serie "The Last of Us" hat viel Buzz und spielt im Sci-Fi-Genre. Wir freuen uns auch auf die Serie "The Idol" mit Lily-Rose Depp und dem Musiker The Weeknd, die in Hollywood spielt und nach viel Sex, Drugs and Rock'n'Roll ausschaut, und von den "Euphoria"-Machern stammt. Die zweite Staffel von "The White Lotus" steht in den Startlöchern. Und wir haben die zweite Staffel von "And Just Like That", wovon die erste Staffel sehr gut beim deutschen Publikum ankam.

Worauf liegt in den kommenden Monaten Ihr größter Fokus?

SARAH JENNINGS: Mein Haupt-Fokus liegt darauf, dass Jahr business-seitig mit einem starken letzten Quartal abzuschließen. Es geht darum, die Aufmerksamkeit in unseren Zielgruppen hochzuhalten, wofür auch eine weitere Werbe-Kampagne vor Weihnachten sorgen wird. Wir müssen das aufgebaute Momentum behalten. Dann schauen wir uns natürlich immer an, wie wir uns noch verbessern können, um zum Beispiel die Nutzer-Erfahrung weiter zu verfeinern.

Es gibt immer noch die etwas unorganische Wow-Player-App, die sich erst einmal auf dem Laptop öffnen muss, bevor die Serie oder der Film gestartet wird. Wird das irgendwann angegangen?

SARAH JENNINGS: Sie werden sich freuen, wenn ich Ihnen sage, dass wir bereits dran sind. Wir wissen, dass wir auf der technischen Seite noch an einigen Dingen arbeiten müssen - und das ist eines davon. Das steht auf unserer Produkt-Roadmap. Manchmal dauern diese Dinge aber auch ein bisschen. Es wird im nächsten Jahr einige technischen Verbesserungen geben.

Das Interview führte Michael Müller