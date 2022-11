Kinocharts Großbritannien: "Black Adam" weiter souveräner Spitzenreiter

Mit einem Einspiel von umgerechnet rund vier Mio. Euro blieb Black Adam" am vergangenen Wochenende in Großbritannien rund 38 Prozent hinter dem Einspielergebnis seines Startwochenendes und belegte damit erneut Platz eins der Kinocharts. Insgesamt steht die DC-Comic-Verfilmung mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle in ihrem erfolgreichsten Territorium außerhalb Nordamerikas nach dem zweiten Wochenende bei 15,42 Mio. Euro. Dahinter tauschten Lyle - Mein Freund, das Krokodil" (WE: 1,73 Mio. Euro; gesamt: 10,46 Mio. Euro) und The Banshees of Inisherin" (WE: 1,45 Mio. Euro; gesamt: 4,84 Mio. Euro) die Plätze.

Platz vier der britischen Kinocharts belegte der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, Daniel Stamms The Devil's Light" (997.000 Euro). Dahinter folgt die Übertragung des Coldplay-Konzerts aus Buenos Aires, die in den britischen Kinos auf ein Einspiel von 865.000 Euro kam.

Auf der Sieben landete eine Wiederaufführung von Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (527.000 Euro) anlässlich dessen 20-jährigen Kinostart-Jubiläums, gefolgt vom neu gestarteten Horrorfilm Barbarian" (441.000 Euro).

Ebenfalls in die Top Ten der britischen Kinocharts - wenn auch auf der Zehn nur knapp - schaffte es an seinem Startwochenende Ruben Östlunds Palmen-Gewinner Triangle of Sadness" (358.000 Euro), auf der Elf platzierte sich die überwiegend mit Darstellern aus der LGBTQ-Community besetzte, ebenfalls neu gestartete RomCom Bros" (250.000 Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Die indischen Produktionen Thank God" (101.000 Euro) und Ram Setu" (89.000 Euro) starteten auf den Plätzen 20 und 21.