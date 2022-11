Kinocharts Österreich: "Black Adam" bleibt vorn

An einem Wochenende, an dem nur ein Neustart den Sprung in die Top Ten der österreichischen Kinocharts schaffte, konnte Black Adam" Platz eins verteidigen. Die DC-Comic-Verfilmung mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle brachte es am vergangenen Wochenende in den österreichischen Kinos auf ein Einspiel von 269.000 Euro und steht damit insgesamt bei 870.000 Euro. Dahinter tauschten Halloween Ends" (WE: 143.000 Euro; gesamt 796.000 Euro) und Smile - Siehst Du es auch?" (WE: 136.000 Euro; gesamt: 1,56 Mio. Euro) die Plätze.

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts aktuell durch zwei deutsche Produktionen, Die Schule der magischen Tiere 2" (WE: 108.000 Euro; gesamt: 1,33 Mio. Euro) und Der Nachname" (WE: 84.000 Euro; gesamt: 281.000 Euro).

Platz sieben der österreichischen Kinocharts belegte die als Event programmierte Übertragung des Coldplay-Konzerts aus Buenos Aires, die 80.000 Euro in die Kassen der Kinos spülte.

Erfolgreichster und einziger Neustart des Wochenendes in der Top Ten der österreichischen Kinocharts war Arash T Riahis Drama Eismayer" (38.000 Euro; inkl. Previews: 61.000 Euro) auf der Zehn.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Fatih Akins "Rheingold" (26.000 Euro), Halina Reijns englischsprachiges Debüt "Bodies Bodies Bodies" (22.000 Euro; inkl. Previews: 33.000 Euro) und die fast ausschließlich mit Mitgliedern der LGBTQ-Community besetzte RomCom Bros" (19.000 Euro; inkl. Previews: 32.000 Euro) belegten an ihrem Startwochenende die Plätze 13 bis 15. Auf Rang 22 der österreichischen Kinocharts startete der US-Kinderfilm "Barbie Meerjungfrauen Power" (7.600 Euro; inkl. Previews: 13.000 Euro).