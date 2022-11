Peacock plant "Freitag, der 13."-Prequel als Serie

Peacock, der Streamingdienst von NBCUniversal, hat eine Prequelserie zum Horrorklassiker "Freitag, der 13." in Auftrag gegeben. Als Showrunner fungiert Bryan Fuller.

Mit Bryan Fuller als Autor, Showrunner und Executive Producer plant Peacock, der Streamingdienst von NBCUniversal, eine Prequelserie zum Horrorklassiker Freitag, der 13 mit dem Titel "Crystal Lake". Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, sind Victor Miller, Drehbuchautor des Originals aus dem Jahr 1979, Marc Toberoff und Rob Barsamian ebenso als Executive Producer an Bord. Als Studio fungiert A24.

Susan Rovner, Chairman of Entertainment Content bei NBCUniversal Television and Streaming sagt über das Projekt, das als ein "ausgeweitetes Prequel" beschrieben wird: "'Freitag, der 13." ist eines der kultigsten Horrorfranchises in der Filmgeschichte und ich kann es nicht erwarten, mit Bryan Fuller, einem der begabtesten und visionärsten Schöpfer, mit dem ich das Vergnügen haben, schon lange befreundet und zu sein und zusammenzuarbeiten, zusammen mit unseren unglaublichen Partnern bei A24 bei dieser neuen Version für Peacock, die die langjährigen Fans des Franchises begeistern wird, zusammenzuarbeiten."

Weitere Details zu dem Projekt sind nicht bekannt.