Michael Bully Herbig & Sebastian Niemann zu "Hui Buh": "Mach's nicht zu gruselig"

Morgen startet endlich Hui Buh und das Hexenschloss" in den deutschen Kinos. Wir haben Titeldarsteller Michael Bully Herbig und Regisseur Sebastian Niemann beim Gespräch über die Marke und den neuen Film zugehört. Ein Gesprächsprotokoll.

SEBASTIAN NIEMANN: Bei "Hui Buh" geht es immer um sehr essenzielle menschliche Dinge. Im zweiten Teil stehen primär zwei Punkte im Zentrum: die Freundschaft zwischen Julius und Hui Buh und worauf diese Freundschaft fußt sowie darum, dass Hui Buh lernen muss, sich selbst zu akzeptieren, um ein guter Freund zu sein - er muss gar nicht das gruselige Gespenst spielen. In der Not wachsen Freundschaften zusammen, wie die Knusperhexe ihm beibringt.

MICHAEL BULLY HERBIG: Ich bin sicher nicht der Einzige, dem es so geht, dass etwas in mir getriggert wird, wenn ich die Stimme von Hans Paetsch höre. Da höre ich sofort die Nadel, die auf Platte gelegt wird, das Knistern, bevor die Erzählung einsetzt. Das löst etwas in einem aus. Ich erinnere mich, dass ich als Kind etwas Schiss hatte vor "Hui Buh", das Plattencover sah schon etwas gruselig aus mit dem Gespenst in Ketten, das seinen Kopf am Schopf in der Hand hält. Als ich mich endlich getraut habe, die Platte aufzulegen, war ich erleichtert, dass Hui Buh dieselbe Stimme hatte wie Pumuckl - Hans Clarin. Das hat mir den Einstieg erleichtert. Dann war ich schockverliebt. Weil "Hui Buh" ein Prinzip verwendet, das beispielsweise Pixar perfekt beherrscht: ein Clownfisch, der keine Witze erzählen kann; Monster, die Angst vor Kindern haben. Wir haben hier ein Schlossgespenst, das gerne gruselig wäre, es aber nicht ist. Und das schon 1969! Verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis der erste Film gemacht werden konnte.

SEBASTIAN NIEMANN: Hans Clarin hat mir erzählt, dass er schon lange vorgehabt hatte, selbst einen Film zu machen. Aber "Hui Buh"-Erfinder Eberhard Alexander-Burgh hatte zunächst alle Anfragen nach Filmrechten abgelehnt. Es wurde lange verhandelt, bis eine Verfilmung schließlich möglich war.

MICHAEL BULLY HERBIG: Manchmal müssen Dinge einfach reifen. Als die Anfrage bei mir landete, ob ich mir vorstellen könnte, den Hui Buh zu sprechen, musste ich keine Sekunde nachdenken. Da sagt man nicht Nein! Tatsächlich hatte ich nur einen Vorbehalt: Ich wollte wissen, was Hans Clarin davon hält. Ich war sehr erleichtert, dass er beim ersten Teil für die Rolle des Kastellans zugesagt hatte, das war so etwas wie sein Segen. Damals durfte ich ihn beim Dreh in Prag kennenlernen, wo ich, im Gegensatz zu unserem neuen Film, tatsächlich auch drei Drehtage vor Ort hatte. Wir haben gar nicht darüber diskutiert, wie ich mir die Rolle vorstelle, wie ich sie anlege. Es herrschte vielmehr ein unausgesprochenes Einverständnis.

SEBASTIAN NIEMANN: Mir hat er erzählt, er sei ganz begeistert, dass du den Hui Buh spielen würdest.

MICHAEL BULLY HERBIG: Wirklich? Das rührt mich zutiefst. Wie schön....

SEBASTIAN NIEMANN: Wir haben uns im Vorfeld lange darüber unterhalten. Er fand es toll, dass du der Figur eine ganz eigene Note geben würdest, ein starkes Profil. Er mochte deine Arbeiten und hielt es für genau den richtigen Ansatz.

MICHAEL BULLY HERBIG: Die Frage war, wie "Hui Buh" nun klingen soll. Sollte ich Hans Clarin vielleicht imitieren? Das kann ich nicht. Das kann keiner. Es ist absolut einzigartig, was er mit seiner Stimme gemacht hat. Nachahmung wäre der grundfalsche Ansatz gewesen. Sebastian hat mir sehr früh erste Scribbles gezeigt, wie Hui Buh später vielleicht aussehen könnte, die ich sehr mochte, eine Mischung aus Skelett mit Totenkopf und sehr lustigen Gesichtszügen mit Glupschaugen.

SEBASTIAN NIEMANN: Richtig, die stammten von mir...

MICHAEL BULLY HERBIG: Ich fand sie großartig! Das war eine wunderbare Inspiration, auch wenn "Hui Buh" später doch ganz anders aussah mit Zügen, die an die meinen angepasst wurden. Es sollte ein gewisser Wiedererkennungswert da sein und dagegen hab' ich mich auch nicht gewehrt. Gedanken habe ich mir nur gemacht, wie die Hardliner wohl dazu stehen würden, die ihren Hui Buh so erwarten, wie er auf den Plattencovern abgebildet war.

SEBASTIAN NIEMANN: Es gibt immer Leute, die an den Dingen festhalten, die sie kennen. Das ist auch in Ordnung so. Ich will das nicht in Abrede stellen. Ich finde diese Zeichnungen auch großartig. Aber die Filme sind keine Kopien. Und das Aussehen von Hui Buh hat sich logisch aus der Geschichte ergeben. Die Scribbles hatte ich während der Entwicklung gemacht. Das mache ich immer so, während ich am Drehbuch sitze. Als die Idee ins Spiel kam, wir könnten bei Bully anfragen, war uns klar: Wenn Bully mitmacht, müssen wir alle Stärken nutzen, die er mitbringt, und müssen diese Stärken in die Figur übertragen.

MICHAEL BULLY HERBIG: Meinst du meine dünnen Beine!

SEBASTIAN NIEMANN: Die Silhouette der Figur, wie wir sie im Film sehen, wurde von Carlos Grangel entworfen, der gerade davor an Die Unglaublichen - The Incredibles" gearbeitet hatte. Er war damals berühmt für diese dreieckigen Shapes, die auf der Spitze des Dreiecks stehen.

MICHAEL BULLY HERBIG: Als Hui Buh, das Schlossgespenst" dann vom Publikum angenommen wurde und mit rund zwei Millionen Besuchern auch sehr gut lief in den deutschen Kinos, war klar, dass die Evolution der Figur geklappt hat, zumal sich auch die folgenden Hörspiele der Figur angepasst haben, wie wir sie für den Film entwickelt hatten.

SEBASTIAN NIEMANN: Definitiv. Es gibt mittlerweile mehr von den Hörspielen, die nach dem Film entstanden sind und in denen Christoph Maria Herbst übrigens auch den König spricht und auch Rick Kavanian immer wieder dabei ist, als von den alten Hörspielen.

MICHAEL BULLY HERBIG: Eine Fortsetzung des Films war naheliegend, es gab auch ordentlich Rückenwind. Du hast dann auch relativ schnell mit Dirk Ahner eine erste Fassung für einen zweiten Teil entwickelt. Das Drehbuch war fantasievoll, steckte voller kreativer Ideen und ich hatte grundsätzlich auch wirklich große Lust darauf. Aber irgendwas passte nicht. Die Geschichte fühlte sich nicht richtig an und irgendwann war das Momentum weg.

SEBASTIAN NIEMANN: Es gab eine Menge Anläufe, neue Drehbücher zu entwickeln. Ich könnte noch nicht einmal sagen, wie viele es waren, weil ich gar nicht an allen beteiligt war. Ich muss gestehen, dass ich die Fassung, die du ansprichst, im Zuge der Arbeiten an dem Film noch einmal gelesen habe und muss gestehen, da steckte schon auch eine Menge Quatschkram drin. Damals war ich natürlich enttäuscht, aber rückblickend verstehe ich sehr gut, was dich nicht angesprochen hat. Du hattest einfach Recht mit deiner Kritik.

MICHAEL BULLY HERBIG: Ich hatte ein fürchterlich schlechtes Gewissen damals, weil ich mir vorkam wie die Spaßbremse. Oh Gott, dachte ich mir, jetzt bin ich derjenige, der Sand ins Getriebe schmeißt, das eigentlich gerade am Laufen ist. Ein paar Jahre später habe ich mit Dirk Ahner über ein anderes Projekt gesprochen und ich war ziemlich erleichtert, als er mir erzählte, er habe das erste Drehbuch für einen zweiten "Hui Buh" noch einmal gelesen und sich auch gedacht: Bully lag richtig mit seiner Einschätzung. Es hätte ja auch genau andersrum sein können, dass ich das Drehbuch Jahre später noch einmal lese und mir denke: Verdammt, das ist ja großartig - was hat mir nur damals daran nicht gefallen?!

SEBASTIAN NIEMANN: Es war richtig, dass wir genau an dieser Stelle nicht weitergemacht haben. Das Buch hat ein paar gute Ansätze, aber ehrlich gesagt hatten wir uns etwas verrannt und schafften es nicht, die unterschiedlichen Anregungen so unter einen Hut zu bekommen, dass ein richtig schöner Stoff herausgekommen wäre. Lustigerweise war es dann so, dass sich während der Postproduktion von Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" Christian Becker bei mir meldete und sagte, er habe ein neues Drehbuch für einen zweiten "Hui Buh". Das schickte er mir zu, aber das war auch nicht gut. Weil wir unbedingt wieder einen Film zusammen machen wollten, habe ich mich mit Christian getroffen und sagte ihm, dass ich mir "Hui Buh" in der alten Konstellation wunderbar vorstellen könnte, aber eben nicht mit dem vorliegenden Drehbuch. Also sagte Christian zu mir: Jetzt sind so viele Jahre vergangen, vielleicht hast du selbst ein paar neue Ideen. Schreib doch mal was! Das war die Initialzündung, weil ich mir dachte, dass es ein lustiger Ansatz wäre, wenn für die Figuren ebenso viele Jahre vergangen und alle genervt voneinander sind. Allen hat das Leben etwas eingeschenkt. Julius hat seine Ehe vergeigt und trinkt zu viel, Hui Buh ist deprimiert, weil er immer noch nicht gruselig ist, Charles muss die Butze zusammenhalten, was eine undankbare Aufgabe ist. Das gefiel mir als Ausgangspunkt für eine Geschichte, in der sich alle wieder zusammenraufen müssen.

MICHAEL BULLY HERBIG: Das neue Drehbuch von Sebastian und Dirk fand ich richtig lustig. Ich hab's gelesen und gesagt: Wann fangen wir an?

SEBASTIAN NIEMANN: Wir wollten einen Film machen, der lustiger ist als der erste. Aber er sollte auch gruseliger sein.

MICHAEL BULLY HERBIG: Darüber haben wir viel diskutiert: Wie weit darf man gehen, was kann man zeigen, wie gruselig darf es sein, dass es immer noch ein Familienfilm ist? Das war beim ersten Film schon so, der auch nicht ganz ohne war. Diesmal war das nicht anders. Als ich erste Muster von der Hexe Erla gesehen habe, hab' ich gleich bei dir angerufen, weißt du noch? Ich habe dir nur gesagt: Es ist dein Film, aber mach's nicht zu gruselig!

SEBASTIAN NIEMANN: Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, weil ich natürlich auf keinen Fall einen Film machen wollte, der die Zielgruppe verstört. Wir haben also noch ein paar lustige Sprüche eingebaut und vor allem dafür gesorgt, dass die Hexe auch etwas tollpatschig ist, um einen Gegenpol zu bieten.

MICHAEL BULLY HERBIG: Du hattest mir früh gesagt, dass etwas mehr Grusel reinkommen sollte. Ich wollte nur nicht, dass die ersten fünf Minuten so intensiv sind, dass die Kinder heulend aus dem Saal rennen. Aber du hast eine tolle Mischung gefunden, federst spannende Momente immer mit kleinen Gags ab. Und wenn man ganz am Anfang gleich die Stimme von Hui Buh hört, setzt man die richtige Duftnote. Bei einem Film mit FSK 0 ist bei sechs oder sieben Jahren Schluss. Eine Marke wie "Hui Buh" ist mehr Family Entertainment. Es wäre schade, wenn man das inhaltlich und tonal nicht breiter auffächern würde.

SEBASTIAN NIEMANN: Ich sehe "Hui Buh und das Hexenschloss" als Film, der ein Publikum anspricht, das auch "Harry Potter" mag und das auf Bully und Humor steht.

MICHAEL BULLY HERBIG: Natürlich ist es grundsätzlich schade, dass ich beim Dreh in Prag nicht dabei sein konnte. Es hat eine andere Dynamik, wenn man vor Ort ist und mit dem Team arbeitet. Gleichzeitig bin ich auch nicht undankbar. Als ihr angefangen habt mit den Dreharbeiten, ging Covid gerade los. Es gab noch lange keine Impfung, die Sicherheitsmaßnahmen waren sehr improvisiert, keiner wusste Genaues. Mehr als Masken, Abstand, Testen war nicht möglich.

SEBASTIAN NIEMANN: Nicht einmal das. In der Vorbereitung war Corona noch gar kein Thema. Da gab es bestenfalls erste Meldungen über das Virus, aber das war ganz weit weg. Der Dreh ging noch ganz normal los. Nach und nach merkten wir, dass da etwas auf uns zukommt. Dann hat Tschechien sehr schnell einen harten Lockdown gemacht. Man musste 800 Euro Strafe zahlen, wenn man auf der Straße ohne Maske erwischt wurde. Dadurch gingen die Zahlen erst einmal wieder runter. Dann verschwanden nach und nach die Filmteams aus Prag, erst die Amerikaner, bis wir irgendwann die letzten waren. Ich war mit Rick Kavanian auch der letzte Gast im Interconti-Hotel.

MICHAEL BULLY HERBIG: Ich erinnere mich, als mir Rick ein Foto aus dem Hotel schickte und schrieb, es fühle sich an wie bei Shining".

SEBASTIAN NIEMANN: Rick und ich zogen mit unseren Rollköfferchen um von den Appartements in die sehr plüschigen Suiten. Wenn man aus dem Fenster blickte, waren die Straßen und Plätze, die man sehen konnte, menschenleer. Weil es ab einem gewissen Zeitpunkt unmöglich war, Schauspieler ins Land zu bekommen, mussten wir den Dreh dann abbrechen - ohne einen einzigen Corona-Fall, wohlgemerkt.

MICHAEL BULLY HERBIG: Ihr hattet irre Glück, dass die Bauten immer noch standen, als ihr wieder drehen konntet. Das ist keine Selbstverständlichkeit - und es waren aufwändige Kulissen! Wenn es anders gelaufen wäre, hätte euch das keine Versicherung der Welt bezahlt. Ihr habt das Licht ausgeschaltet, und als ihr es ein paar Monate später wieder eingeschaltet habt, konntet ihr sofort wieder weiterdrehen. Das war wild.

SEBASTIAN NIEMANN: Während wir in Deutschland saßen, haben wir das bereits gedrehte Material geordnet und schon geschnitten, was man schneiden konnte. Das hat tatsächlich Spaß gemacht, weil wir uns bestätigt sahen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Für mich als Filmemacher war es nicht die schlechteste Situation, ein echter Luxus geradezu. Die Produzenten waren verständlicherweise etwas weniger entspannt. Wir waren dann auch die erste Produktion, die nach dem Lockdown wieder gedreht hat, unter ganz strengen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen, die wir nach unserem eigenen System implementierten. Diesmal hatten wir einen einzigen Coronafall in einer Gruppe von Statisten, zum Glück bereits bei der Kostümprobe, sodass wir gut darauf reagieren konnten.

MICHAEL BULLY HERBIG: Dass dieser Kelch an mir vorüberging, macht mich nicht ganz unglücklich. Ich war erst für die Motion-Capture- und Sprachaufnahmen gefragt, als Sebastian mit dem Rohschnitt schon sehr weit war. Mo-Cap ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Man muss sich das so vorstellen: Du wirst in einen gefühlt zwei Nummern zu kleinen Taucheranzug gesteckt. An allen Gelenken wird man mit Kabeln vernetzt und diese Kabel drücken dann den ganzen Tag auf die Haut. Am Abend sah mein Körper aus wie eine Landkarte. Das war ein großer Unterschied zum ersten Film. Da reichten die Sprachaufnahmen und ein paar Aufnahmen meines Gesichts zur Inspiration für die Animatoren. Diesmal stand ich in einem großen Quadrat aus Nichts mit vier Sensoren, die die Daten in den Computer übertragen. Auf einem Monitor konnte ich direkt grob mitverfolgen, wie das später im Film aussehen würde, was ich da mache. Man konnte die Szenen auch nicht durchspielen, sondern musste sich nach dem Schnitt richten. Natürlich finde ich es faszinierend, dass Filme so entstehen, siehe "Avatar" oder "Planet der Affen". Aber ich musste einen Geist spielen, der schweben kann und durch die Luft wirbelt. Das ist etwas ganz anders. Da stößt man doch sehr schnell an seine Grenzen.

SEBASTIAN NIEMANN: Ich spüre deinen Schmerz. Diese Anzüge sind kein Spaß: Kompressionsstrümpfe für den ganzen Körper.

MICHAEL BULLY HERBIG: Sag bloß nicht, dass ich eine gute Figur gemacht habe. Es ist eine demütigende Erfahrung.

SEBASTIAN NIEMANN: Wenn jemand einen solchen Anzug tragen kann, dann bist du das. Für mich als Filmemacher war diese Art des Arbeitens ungemein wertvoll. Wir profitierten von Bullys Timing, seiner Mimik, seiner Gestik, seinem Witz. Alles, was es schauspielerisch an Nuancen und Feinheiten gibt, hatten wir bereits im Rechner und konnten mit der Handanimation darauf aufbauen, weiter verfeinern, das Tempo von Hui Buh reinbringen, der in Blitzgeschwindigkeit durch die Räume huscht. Gemeinsam mit der Hilfe von Mackevision haben wir in diesem Film einfach noch einmal einen technischen Quantensprung gemacht.

MICHAEL BULLY HERBIG: Wenn sich die Technik weiter verbessert, können wir ja in 15 Jahren den dritten Teil drehen. Für ein Gespenst ist das nur ein Wimpernschlag.

SEBASTIAN NIEMANN: Müssen sich die Schauspieler einfach gesund ernähren, dann kriegen wir das hin.

Gesprächsprotokoll: Thomas Schultze