REVIEW STREAMING: "The White Lotus, Staffel 2" von HBO

Vor einem Jahr war The White Lotus" eine Sensation auf HBO. Jetzt legt Serienmacher Mike White nach und startet in den USA mit Zahlen, die mehr als 60 Prozent über der ersten Staffel liegen. In Deutschland sieht man die erste Folge schon jetzt auf Sky Atlantic. Hier unsere Besprechung.

Man weiß jetzt, was einen erwartet. Erwischte einen die erste Staffel der HBO-Serie noch eiskalt auf dem falschen Fuß, weil man doch nicht ahnen konnte, mit wie gnadenloser Konsequenz und genüsslicher Grausamkeit Serienmacher und Showrunner Mike White seine Figuren über die schlüpfrige Planke der öffentlichen Demütigung schicken würde, liegt der Spaß der Fortsetzung nun in der Vorfreude und der raffinierten Variation der im vergangenen Jahr eingeführten Muster, die dem Kabelsender einen vieldiskutierten Überraschungshit bescherten (in meinen persönlichen TV-Jahres-Top-Ten belegte "The White Lotus" Platz eins). Also: gleiche Prämisse, gleiches Spiel. Drei amerikanische Reisegruppen landen in einem Ressort der fiktiven Edelhotelgruppe The White Lotus, wo sie auf eine Woche der Zerstreuung warten und nach einer Abfolge entlarvender und immer weiter eskalierender Eskapaden am Ende einer (oder mehrere) in der Holzkiste die Heimreise antreten wird.

Staffel eins spielte auf Maui, für die zweite Reise geht es nun nach Sizilien. Gleich geblieben ist die schrill-schräge Musik zu Beginn, die bisweilen wie Fingernägel auf der Tafel klingt und deren Dissonanzen einstimmen auf die dysfunktionalen Beziehungen der Protagonisten, die so harmlos erscheinen zunächst und dann zielstrebig auf eine Katastrophe nach der anderen zustreben. Ein direkteres Bindeglied zwischen den beiden Staffeln ist die verwitwete Multimillionärin Tanya, in einer epochalen Performance gespielt von Jennifer Coolidge, der einstigen Mom von Stifler in den American Pie"-Filmen, als ein Ausbund an Unsicherheiten und Neurosen, die sie als Entschuldigung ansieht, ihre Mitmenschen rücksichtslos mitzureißen in ihrem unablässigen Mahlstrom des Selbstmitleids. Die Frau ist der nackte Horror, und doch schlägt des Zuschauers Herz für sie. Tanya ist die einzige Figur, die Mike White aus der ersten Staffel in das zweite Fegefeuer der Eitelkeiten und sexuellen Abgründe mitgenommen hat.

Aber auch die anderen Schachfiguren von Staffel zwei wirken wie alte Bekannte, weil so glänzend beobachtet und präzise gezeichnet in ihrer gesammelten Schrecklichkeit. Ein amerikanischer Filmproduzent, gespielt von Christopher Meledandri, der mit einem Ausflug mit seinem Vater und seinem Sohn, F Murray Abraham und Adam DiMarco, Abstand gewinnen will von seiner aufgrund seiner Sexsucht auf Eis liegenden Ehe. Der Sohn knüpft vorsichtige zarte Bande mit der unscheinbaren Daphne, gespielt von Haley Lu Richardson, die als persönliche Assistentin am meisten zu leiden hat unter den ständigen Stimmungsschwankungen von Tanya. Zwei Studienfreunde, Theo James und Will Sharpe, die es seither zu Geld gebracht haben und sich nun beim Aufenthalt im White Lotus mit ihren Frauen, gespielt von Meghann Fahey und Aubrey Plaza, in einem subtilen unablässigen Schwanzvergleich ergehen. Im Hotel sorgen zwei einheimische Prostituierte und ein britischer Ex-Pat mit seiner schwulen Entourage für zusätzliche Kurzweil, während Sabrina Impacciatore als brüske Hotelmanagerin Valentina die Rolle übernimmt, die Murray Bartlett in Staffel eins so überwältigend gespielt hat. Wieder ist alles erlaubt, wird alles gezeigt, wieder breitet Mike White sein Szenario mit feiner Niedertracht ganz selbstverständlich aus, bis alles über die Wupper geht und man sich dem tragischen Ende nähert, das zu Beginn der Staffel angekündigt wurde, als eine der Hauptfiguren beim letzten Törn im Meer vor der Abreise auf eine Leiche im Wasser stößt: Man müsste lauthals lachen, wenn nicht alles so wunderbar schrecklich wäre. "The White Lotus" ist in der Euro-Edition mindestens so toll wie die erste Runde.

Thomas Schultze