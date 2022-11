REVIEW KINO: "Hui Buh und das Hexenschloss"

Am Sonntag war große Premiere, am Donnerstag kommt "Hui Buh und das Hexenschloss" nach mehreren Corona-Verschiebungen endlich in die deutschen Kinos. Warum Sebastian Niemann mit seinem neuen Film bestes Family-Entertainment liefert, erfahren Sie in unserer Besprechung.

Am Sonntag war große Premiere in München, am Donnerstag kommt Hui Buh und das Hexenschloss" nach mehreren Corona-Verschiebungen endlich in die deutschen Kinos. Warum Sebastian Niemann mit seinem neuen Film mit Michael Bully Herbig abermals in der Titelrolle bestes Family-Entertainment liefert, erfahren Sie in unserer Besprechung.

Maximal fünf Minuten braucht man, um zu wissen, dass man in guten Händen ist beim zweiten Kinofilm mit der in den späten Sechzigerjahren von Eberhard Alexander-Burgh erfundenen Hörspielfigur, seinerzeit so unverkennbar gesprochen von Hans Clarin. Fünf Minuten, die locker ausreichen, um einen vergessen zu lassen, dass der erste Film, Hui Buh, das Schlossgespenst", der es 2006 auf 2,0 Millionen verkaufte Tickets gebracht hatte, doch schon 16 Jahre her ist. Weil die Liebe von Regisseur und Autor (wieder zusammen mit Dirk Ahner) Sebastian Niemann für die Figur und ihre märchenhafte Zauberwelt unverkennbar ist, weil der Film gleich zu Beginn unterstreicht, dass er mit Bildern, Effekten und Szenarios aufwarten kann, die auch in einem "Harry Potter"-Film nicht fehl am Platze wären. Deutsches Family-Entertainment auf internationalem Niveau, das 88 Minuten kurz ist, dem man aber gerne noch viel länger zusehen würde: Da steckt genug Fantasie drin, um auch eine epischere Erzählung zu tragen.

Auch weil erfreulich ist, dass der ausgewiesene Genrespezialist Niemann - vor "Hui Buh und das Hexenschloss" hatte er mit seinem TV-Thriller Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" überzeugt - als Filmemacher mit dem Herz am rechten Fleck verinnerlicht hat, was Tomi Ungerer einst sagte: Man könne Kindern auch gruselige Geschichten zutrauen, solange die kindlichen Helden keine Angst haben. Hier ist das die kleine Hexe Ophelia, die nach einer ziemlich aufregenden (und doch lustigen) Begegnung mit der bösen Oberhexe Erla zu ihrem Onkel Hui Buh auf Schloss Burgeck flieht: Erla hat Ophelias Mutter entführt und jagt nun das Mädchen, das der Schlüssel zu dem mächtigen Zauberbuch Necronomicon ist. Ophelia kommt zur rechten Zeit: 14 Jahre nach Ende des letzten Abenteuers hängt der Haussegen schief im Schloss: König Julius wurde von der Gattin verlassen, die Kasse ist knapp, Hui Buh ist immer noch nicht gruselig. Sieht aber seine Chance gekommen, mit Hilfe des Necronomicon doch noch ein versierter Angstmacher werden zu können.

Das ist der Beginn einer wilden Heldenreise durch dunkle Wälder und zerklüftete Massive, in der sich der nackte Spaß und ein bisschen wohldosierter Grusel die Waage halten und sich Freundschaft als zentrales Thema herauskristallisiert. Zusammenhalten ist angesagt, dann schafft man alles, auch wenn's zwischenzeitlich haarig aussieht und turbulent zugeht. Das Plus ist wie schon im ersten Teil die Mitwirkung von Michael Bully Herbig als Titelfigur, dem gelingt, was Hans Clarin bereits gelungen war: Sein Hui Buh ist eine durch und durch originelle Gestalt, ein Schlitzohr und Hallodri und eine ganz schön feige Backe. Erst einmal. Dass es bei Letzterem nicht bleibt, zeigt der Film mit Kurzweil und hohem Tempo, mit Christoph Maria Herbst und Rick Kavanian als gut aufgelegten Mitstreitern und Nelly Hoffmann als sympathische Identifikationsfigur im gespenstischen Treiben. Extralob für Carmen-Maja Antoni als Knusperhexe, das lässige Design des Necronomicon wie aus einem Raimi-Film und die stimmungsvolle Kamera von Gerhard Schirlo.

Thomas Schultze