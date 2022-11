TV-Monatsmarktanteile: Ruhe vor dem (WM-)Sturm

Im Oktober, dem letzten Monat vor Beginn der Fußball-WM, konnte das ZDF seine Marktführerschaft beim Gesamtpublikum leicht ausbauen, während ProSieben den Abstand auf 14/49-Marktführer RTL leicht verkürzen konnte. Meist gesehenes Programm in beiden Zielgruppen war der Kölner Jubiläums-"Tatort: Die Spur des Blutes" im Ersten.

Bevor sich die Machtverhältnisse aufgrund der am 20. des Monats beginnenden Fußball-WM in Katar im November wieder ganz deutlich in Richtung der öffentlich-rechtlichen Sender verschieben werden, zeigte sich der Oktober ohne größere Aufs und Abs.

So konnte Marktführer ZDF insgesamt einen Marktanteil von 14,2 Prozent erzielen, der um 0,2 Prozentpunkte über dem Wert vom September lag. Erfolgreichstes Programm der Mainzer war der Krimi "Wilsberg - Schmeckt nach Mord", der am ersten Samstag des Monats spielend die Sieben-Mio.-Zuschauer-Marke hatte nehmen können. Gar nahe an die Elf-Mio.-Zuschauer-Marke kam der Kölner Jubiläums-Tatort: Spur des Blutes" im Ersten heran, das reichweitenstärkste Programm des Monats Oktober. Insgesamt erzielte das Erste einen Marktanteil von 11,9 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat.

Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte RTL seine Marktführerschaft mit einem Marktanteil von zehn Prozent - das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat - zwar behaupten, verlor gegenüber dem zweitplatzierten ProSieben, das mit acht Prozent auf Vormonatsniveau lag, ein wenig an Boden. Verlassen konnten sich die Kölner im Oktober auf Formate wie "Bauer sucht Frau", "Ninja Warriors Germany" und "Mario Barth deckt auf". ProSieben konnte vor allem mit "The Masked Singer" in dieser Zielgruppe punkten, dessen aktuelle Staffel zu Beginn des Monats mit einem Wert weit jenseits der 20-Prozent-Marke gestartet war.

Die größten Zuwachs bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zum Vormonat von 0,4 Prozentpunkten erzielte in Oktober Kabel eins, das mit einem Marktanteil von 4,4 Prozent den Abstand zu RTLZWEI (3,8 Prozent; minus 0,1 Prozentpunkte) wieder vergrößern konnte. Punkten konnte Kabel eins vor allem mit den "Reimanns", aber mit Coaching-Formaten wie "Rosins Restaurants" und "Mein Lokal, dein Lokal". Die größten Einbußen bei den 14- bis 49-Jährigen im Monatsvergleich von einem halben Prozentpunkt musste hingegen das ZDF (6,3 Prozent) hinnehmen.

Leicht - um 0,1 Prozentpunkte - zulegen konnte Sat1 (sieben Prozent), wo Formate wie "The Taste" und "Hochzeit auf den ersten Blick" regelmäßig Werte um die Zehn-Prozent-Marke einfahren. Ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte über dem Vormonatswert bei den 14- bis 49-Jährigen lag Das Erste (7,5 Prozent), während sich Vox (7,2 Prozent) dank der erneut starken Gründershow "Die Höhle der Löwen" sogar um 0,2 Prozentpunkte steigern konnte.