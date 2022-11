Aaron Eckhart ersetzt Alec Baldwin in Spionagethriller "Chief of Station"

Weil Alec Baldwin länger als ursprünglich geplant in Dreharbeiten zu einem anderen Projekt involviert ist, springt Aaron Eckhart als Hauptdarsteller in dem Spionagethriller "Chief of Station", der noch in diesem Monat in Dreh gehen soll, ein.

Noch in diesem Monat wird Aaron Eckhart u.a. zusammen mit Olga Kurylenko und Alex Pettyfer unter der Regie von Jesse V Johnson für den Spionagethriller "Chief of Station" vor der Kamera stehen. Wie Deadline berichtet, übernimmt Eckhart die Hauptrolle von Alec Baldwin, der länger als ursprünglich geplant in Dreharbeiten zu einem anderen Projekt in Budapest involviert ist.

Zur Verpflichtung von Aaron Eckhart sagt Regisseur Jesse V. Johnson: "Ich bin begeistert, mit Aaron zusammenzuarbeiten...er hat mit bereits in 'Thank You For Smoking' überzeugt gehabt. Er ist so eine ideale Besetzung für die Rolle, die sein Können auf so vielen Ebenen auf die Probe stellen wird. Halten Sie sich fest, wenn er das Publikum blenden wird, wenn er zur Lokomotive für diesen vielschichtigen und dynamischen Spionagethriller wird."

In "Chief of Station", den Steve Jones (Be Holder Productions) produzieren wird, spielt Aaron Eckhart einen ehemaligen CIA-Teamleiter, der erfährt, dass der Tod seiner Frau kein Unfall war. Er ist gezwungen, wieder in die Unterwelt der Spionage einzutauchen und kommt mithilfe seines von Pettyfer gespielten Schützlings, einigen Berater und einer unberechenbaren Spionin (Kurylenko) einer Verschwörung auf die Spur, die all das, was er bisher glaubte, zu wissen, infrage stellt.

Concourse Media hält die weltweiten Rechte an dem Projekt und bietet es auf dem heute beginnenden American Film Market an.