Sue Kroll wird Marketingchefin bei Amazon Studios

Darüber spekuliert worden war ja schon länger, jetzt wurde es vonseiten des Unternehmens bestätigt. Sue Kroll ist ab sofort als Head of Marketing für die weltweite Marketingstrategie und -kampagnen von Amazon Studios für alle Filme und TV-Serien, also auch für die Kinostarts, verantwortlich. Das gab Jennifer Salke, Chefin von Amazon Studios, an die Kroll künftig berichten wird, jetzt bekannt.

Kroll war seit 1994 für Warner Bros tätig gewesen, seit 2008 als President of Worldwide Marketing. Im Frühjahr 2018 machte sich Sue Kroll als Produzentin mit ihrer Firma Kroll & Co. selbständig.

All die Projekte, die sie hier als Produzentin betreut hat, nimmt sie nun im Rahmen eines First-Look-Deals mit zu Amazon Studios. Dazu zählen ein Remake von Blake Edwards Komödie Zehn - Die Traumfrau", Anne Wards Debüthriller "Beautiful Bad", Elizabeth Gilberts "City of Girls", eine Kinoverfilmung von Peter Kornbluhs Artikel "My Dearest Fidel: A Journalist's Liaison with Fidel Castro", in der Gal Gadot eine Rolle übernehmen wird, und eine Verfilmung von Jonathan Lethems Roman "The Feral Detective".