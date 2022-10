Arthouse-Kinocharts: Triple für "Triangle of Sadness"

Auch an seinem dritten Wochenende belegte der Palmen-Gewinner Platz eins der deutschen Arthouse-Kinocharts. Bester Neustart war der Historienkrimi "See How They Run" auf der Zwei.

Ruben Östlunds Palmen-Gewinner Triangle of Sadness" hat belegt auch noch seinem dritten Wochenende Platz eins der von Comscore und der AG Kino ermittelten Arthouse-Kinocharts. Auf Platz zwei befindet sich mit Tom Georges Historienkrimi See How They Run" der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, gefolgt vom Zweitplatzierten der Vorwoche, Lars Jessens Romanverfilmung Mittagsstunde".

Platz sechs belegte mit dem Dokumentarfilm Rise Up" ein weiterer Neustart, Louis-Julien Petits Die Küchenbrigade" gelang in seiner siebten Spielwoche auf der Zehn der Wiedereinstieg in die Top Ten der deutschen Arthouse-Kinocharts:

1. (1) "Triangle of Sadness", 3. Woche

2. (NEU) "See How They Run", 1. Woche

3. (2) "Mittagsstunde", 6. Woche

4. (3) In einem Land, das es nicht mehr gibt", 4. Woche

5. (5) Der Gesang der Flusskrebse", 11. Woche

6. (NEU) "Rise Up", 1. Woche

7. (4) Der Passfälscher", 3. Woche

8. (6) Don't Worry Darling", 6. Woche

9. (7) ^, 4. Woche

10. (-) "Die Küchenbrigade", 7. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab. Um berücksichtigt zu werden, müssen Filme wenigstens mit wenigstens zwölf Kopien im Einsatz sein.